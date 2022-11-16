4 aylık takip sonucu yakalandılar! Fuhşun şifresi ortaya çıktı: Karpuz tarlası...
ADANA’da 2 farklı fuhuş şebekesi şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çökertildi. 12 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, fuhuş yaptıran şüphelilerin, “karpuz tarlasında bekliyorum” şifresiyle anlaştıkları öğrenildi.Abone ol
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, 2 farklı fuhuş şebekesine yönelik çalışma yaptı. Polis ekiplerinin 4 aylık teknik takibi sonucunda, şebekenin tır, otomobil ve evde fuhuş yaptırdığı belirlendi.
Fuhuş şebekelerinde bulunan 12 kişinin yakalanmasına yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda tüm şüpheliler gözaltına alındı.
Fuhuş şebekesinde, İ.G. ve E.Ş.'nin telefonda konuştukları kişilerle “karpuz tarlasında bekliyorum” şifresi ile anlaştıkları tespit edildi.