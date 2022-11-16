Taksim saldırısında şok detaylar! Kritik ismi Bilal Hassan aranıyor emri bakın kim vermiş

İSTANBUL Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü 81 kişini de yaralandığı saldırının kilit isminin bombayı koyan terörist Ahlam Albashir'le (23) evli numarası yapan Bilal Hassan isimli terörist olduğu belirlendi. Albashir ve Hassan'ı Esenler'deki eve gönderen kişinin de terör örgütü PKK'nın Suriye Ayn El Arab'daki sözde sorumlularından 'Hacı' kod adlı şahıs olduğu tespit edildi.

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Taksim İstiklal Caddesi'ndeki kalleş patlamayı gerçekleştiren ve karı-koca gibi davranarak 4 aydır İstanbul'da yaşayan iki teröristin, saldırı emrini PKK'nın Suriye Ayn El Arab'daki sözde sorumlularında 'Hacı' kod adlı teröristten aldığı belirlendi. Polis, terörist Albashir'e bombayı veren 'sahte eş' Bilal Hassan'ın peşinde. İşte İstiklal Caddesi saldırısıyla ilgili yeni ayrıntılar...

Esenler'e telefon Ayn El Arab'tan geldi

Terör örgütü PKK'nın Suriye Ayn El Arab'daki sözde sorumlularından 'Hacı' kod adlı şahıs, Esenler'de bir örgüt evinde ikamet eden karı-koca 2 örgüt üyesini arayarak yanlarına gelecek olan Albashir ile Bilal Hassan'a sahip çıkmaları talimatı verdi. İkili, dikkat çekmemek için kendilerine 'evli çift' süsü verdi, Albashir bir tekstil atölyesinde kayıtsız işe girdi. Örgüt evine yapılabilecek olası bir baskında yakalanmamak için sıkça tekstil atölyesinde kaldığı öğrenildi.

'Hacı' talimatı ev sahibi ile iletti

'Hacı', ev sahipleri aracılığı ile ikiliye saldırı talimatı verdi. Olay günü Esenler'den Yasir E.K.'nın aracıyla Tarlabaşı Bulvarı'na gelen ikilinin, bir süre yürüdükten sonra ayrıldıkları tespit edildi. Bilal Hassan, Yasir E.K. ile Esenler'e dönerken, Albashir de dikkat dağıtmak için tırnak bakımı yaptırıp oje sürdü. Sonra olay yerine koyduğu patlayıcının başında olası bir ihbarla etkisiz hale getirilmemesi için 45 dakika bekledi.

Bomba kaçış hızına göre ayarlandı

Zaman ayarlı olduğu değerlendirilen bombanın yanından patlamadan 4 dakika önce ayrılıp hızla İstiklal Caddesi'nden çıktı. Patlayıcının süresinin, Albashir'in kaçış hızına göre ayarlandığı değerlendirildi. Saldırının ardından Albashir, Yasir E.K.'yı arayarak kendisini almasını istedi.

Bombacı teröristin yeni görüntüleri! Adım adım... İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı yapan Ahlam Albashır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüler terörist kız Ahlam Albashır'ın Taksim'den İstiklal Caddesi'ne girişiyle başlıyor. Ahlam Albashır sakin bir şekilde İstiklal Caddesi'ne yürüyüp banka oturuyor. Elindeki poşeti bankta bırakan Ahlam Albashır, ilk başta yavaşça uzaklaşıyor. Bir kaç adım sonra ise son sürat koşmaya başlıyor.

Yasir gelemeyince Jarkas geldi

Yasir'in "Polis her yeri tutmuş gelemem" yanıtını alınca taksiyle Esenler'deki örgüt evine gidip ziynet eşyası ve para alan terörist kadını, buradan alan Ahmed Jarkas, Edirne'ye götürmeden önce Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'ndeki örgüt evine götürdü. Ahmet Jarkas'ın araca bindiği anların kameralara yansıdığı öğrenildi.

Yakalandığı evden neler çıktı?

Albashir, burada yakalanarak gözaltına alınırken adreste yapılan aramalarda 3 bin 380 Amerikan Doları, 5 bin 800 Euro, 10 bin Türk Lirası, 7 Cumhuriyet altını, muhtelif ziynet eşyaları, bir kurusıkı tabanca ve mermiler bulundu. Ev sahibi çift de Esenler'deki adreste gözaltına alındı.

Jarkas'ın göçmen kaçakçılığı kaydı var

Ammar Jarkas'ın, Bilal Hassan'ı olaydan sonra Edirne'ye götüren ve örgüt üyelerinin yurt dışına kaçışlarının organizatörü olduğu tespit edildi. 'Göçmen kaçakçılığı' suçlarından geçmişte kayıtları bulunan Ammar Jarkas, Bilal Hassan'ı Edirne'ye götürdükten sonra döndüğü İstanbul'da kardeş Ahmed Jarkas ile birlikte gözaltına alındı.

Yunanistan'a geçirin, değilse kafasına sıkın

PKK'nın sözde sorumlularının yazışmalarında Ammar Jarkas'a; "Bilal Hassan bizim için önemli. Mutlaka Bulgaristan'a geçsin. Kızın ise Yunanistan'a geçmesini sağlayın. Geçirilemiyorsa da kafasına kurşun sıkarak olduğu yerde infaz edin" şeklinde talimat verildiği öne sürüldü. Tespit edilen yazışmalardaki plana göre; Bilal tarafından Edirne üzerinden PKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na kaçırılacak olan Albashir burada infaz edilecekti.

3 keşiften ikisinde başı açık

Kalleş saldırının faili kadın terörist Ahlam Albashir ile firari suç ortağı Bilal Hassan'ın patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi'nde üç kez farklı kıyafetlerle dolaşarak keşif yaptıkları ortaya çıktı. Kendilerine "karıkoca" süsü vererek dört aydır İstanbul'da yaşayan iki teröristin, bir hafta içerisinde İstiklal Caddesi'ne üç kez geldiği tespit edildi. Her seferinde kamufle olabilmek için farklı kıyafetler giyen kadın terörist Albashir'in üç keşfin ikisinde başında örtü olmadığı, birinde ise başını örttüğü belirlendi.