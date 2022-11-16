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MHP'li İsmet Ataman: Kılıçdaroğlu'ndan ne ülkücü ne milliyetçi ne Atatürkçü olmaz

MHP'li İsmet Ataman: Kılıçdaroğlu'ndan ne ülkücü ne milliyetçi ne Atatürkçü olmaz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türkiye düşmanlarının, terör yandaşlarının senaryolarında figüran olan Kılıçdaroğlu'ndan ne ülkücü ne milliyetçi ne Atatürkçü ne de vatansever olmaz." ifadesini kullandı.

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Büyükataman, yazılı açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda "ülkücü ve milliyetçi" olduğunu iddia ettiğini ve daha önce kendisinin de "evet" oyu verdiği tezkere metinleri üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldığını kaydetti.

Hamaset ve iftiralar ile hedef saptırarak terör örgütlerinin moral kaynağı olan Kılıçdaroğlu'nun, tezkere konusundaki iki yüzlülüğünü bilmeyenin kalmadığını belirten Büyükataman, "Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine HDP ile el ele vererek 'hayır' diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu duruşu ancak eli kanlı kalleş terör örgütleri tarafından destek bulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Hiçbir Atatürkçü, emperyalistlerin kapı eşiğinden ülkesine iftiralar savurmaz"

Büyükataman, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sokaklarında "Batıcı" olduğunu söyleyip Türkiye'ye iftiralar savuran Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'ye gelince bir anda "milliyetçi" kesilmesinin milletçe alay konusu haline getirildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Maskesi her düştüğünde hamaset yaparak kendini meşrulaştırmaya çalışan Kılıçdaroğlu şunu iyi bilsin ki hiçbir ülkücü ülkesine ihanet eden bölücülerle kol kola olmaz, hiçbir milliyetçi Türk ordusuna iftira atanları himaye etmez, hiçbir vatansever, hiçbir Atatürkçü emperyalistlerin kapı eşiğinden ülkesine iftiralar savurmaz. Türkiye düşmanlarının, terör yandaşlarının senaryolarında figüran olan Kılıçdaroğlu'ndan da ne ülkücü ne milliyetçi ne Atatürkçü ne de vatansever olmaz."

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