İstanbul'daki martının sahibi Oğuz Alper Ökten Taksiciler Odası'nı bombalayıp meydan okudu

İSTANBUL sokaklarında kullanılan 'martı' isimli E-scooter uygulamasının sahibi ile taksiler arasında savaş çıktı. Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun kendisi ve ailesini tehdit ettiğini ileri sürdü. "Kulağıma geliyor, ‘savcılara istediğimiz kararı aldırırız’ gibi imalarlarla savcıları töhmet altında bırakıyorsun" diyen Martı'nın sahibi Oğuz Alper Öktem'den taksicilere çağrı geldi.

Abone ol

İSTANBUL'daki E-scooter uygulaması Martı'nın kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun kendisi ve ailesini tehdit ettiğini ileri sürdü. Öktem, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Aksu ile ilgili bazı iddialarda bulundu. Aksu'nun şirketine adamlar gönderip tehdit ettiğini anlatan Öktem, Taksiciler Odası Başkanı'nın . "Savcılara istediğimiz kararı aldırırız" gibi imalarda bulunduğunu da öne sürdü. Öktem şu iddiaları dile getirdi:

Şirketime iki tane adamını gönderdin

- Sen beni tehdit edebilirsin. Geçen sene Libadiye’deki ofisime iki tane adamımı gönderdin. Ki o şirket Türkiye’nin gururu bir teknoloji devi. Türkiye’ye milyonlarca dolar yatırım getiriyor. New York borsasına açılan ilk şirket olacak, Türk bayrağını orada dalgalandıracak. Hadi bunu da yaptın ama sen kimsenin ailesini tehdit edemezsin. O kırmızı çizgiyi geçemezsin.

İstanbul sizin yüzünüzden bu durumda

- İstanbul sizin yüzünüzden mağdur. İnsanlar taksi bulamadığı için karısını doğum için hastaneye götüremiyor. Çocuklar taksi bulamadığı için ÖSS’yi kaçırıyorlar. Biz senin yarattığın bu hastalıklı sisteme çare olsun diye çevreci, kanuni, ekonomik, trafiği çözen bir şey yaratıyoruz. İnsanlar hatır taşımacılığı yapabilsinler diye bir teknolojik altyapı kuruyoruz, buna da taş koyuyorsun.

Savcılar bizim istediğimizi yaparlar

- Bir de Twitter’dan veya kulağıma geliyor, ‘Adliyedeki savcılar istediğimizi yaparlar, istediğimiz kararı aldırırız’ gibi imalarlar insanları, savcıları, hakimleri töhmet altında bırakıyorsun.

Taksicilere çağrı yaptı!

- Taksi emekçisi kardeşim, günde 12 saat haftada yedi gün trafikte direksiyon sallıyorsun. Hiçbir sosyal güvencen ve mesain yok. Asgari ücret kazanmak için kendini paralıyorsun. Bu sistem adaletsiz bir sistem. Bu sistemi kuranların kimin olduğunu iyi bil. Emeği senden ama ekmeği başkası yiyor. Senin arkanda asıl ben varım.

Hatır taşımacılığı başlattı

- Martı, geçtiğimiz ay kullanıcılarının aracındaki boş koltukları aynı yöne gitmekte oldukları kişilerle paylaşabilmesine imkan kılan ‘TAG’ platformunu duyurmuştu. Uygulamanın ‘hatır taşımacılığı’ olduğunu kaydeden şirket, platformu ücretsiz olarak açıklamıştı.