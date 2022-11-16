EYT'de kafa karıştıran SGK detayı bakanlık çalışmaları başlattı
Son dakika: Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı'nda olan vatandaşların gözü kulağı Meclis’in EYT için alacağı karara çevrildi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yeni yılı beklerken düzenlemenin maliyeti de belli oldu.
EYT düzenlemesi için tek formüllü çalışmanın Meclis’e gelmesi için artık sayılı günler kaldı. 2022’de SGK'nın verdiği açık sebebiyle ortaya çıktı. İlk etapta 1,5 milyon EYT’linin 3 bin 500 lira aylıkla emekli olması halinde bile yıllık 146 milyar lira para gerektiği ifade ediliyor. EYT’de maliyet hesabı için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çalışma başlattığı öğrenildi.
Yeni hesaplar kafaları karıştırdı
15 Ocak’ta yürürlüğe girerek ilk maaşların Şubat 2023’te verileceği tahmin edilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi için maliyet hesabı netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2022’de 88 milyar lira açığı olduğunu söylemesinin ardından EYT için yapılan hesaplar kafaları karıştırdı. İlk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin emekli olması beklenirken, en düşük aylık olan 3 bin 500 lira ile emekli olması halinde bile yıllık 146 milyar liraya ihtiyaç olduğu ortaya çıktı.
Genel bütçeden SGK'ya kaynak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde EYT için değerlendirmesinde bütçeye vurgu yaparak, “Meclis'ten geçecek EYT ile ilgili her kararın altını doldururuz. Bütçe disiplininden asla taviz vermiyoruz. Taviz vermeden taleplerin karşılanması doğrultusunda adımlar atıyoruz. Gelirlerin artırılması konusunda da çalışmalarımız var. Vergiyi ödenebilir bir halde sunmak gibi” ifadelerini kullanmıştı.
Bu kapsamda açığı kapatmak için genel bütçeden SGK’ya kaynak sağlanması planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çalışmalara başladığı öğrenildi.