EYT'de kafa karıştıran SGK detayı bakanlık çalışmaları başlattı

Yeni hesaplar kafaları karıştırdı

15 Ocak’ta yürürlüğe girerek ilk maaşların Şubat 2023’te verileceği tahmin edilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi için maliyet hesabı netleşmeye başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 2022’de 88 milyar lira açığı olduğunu söylemesinin ardından EYT için yapılan hesaplar kafaları karıştırdı. İlk etapta yaklaşık 1,5 milyon kişinin emekli olması beklenirken, en düşük aylık olan 3 bin 500 lira ile emekli olması halinde bile yıllık 146 milyar liraya ihtiyaç olduğu ortaya çıktı.