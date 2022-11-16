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Bakan Dönmez: Vatandaşlarına en ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke iken elektrikte dördüncü ülkeyiz

Bakan Dönmez: Vatandaşlarına en ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke iken elektrikte dördüncü ülkeyiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ekim ayı itibarıyla birim enerji başına Avrupa ülkeleri arasında vatandaşlarına en ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke iken elektrikte dördüncü ülke konumundayız" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu.

Dönmez: "Kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eşdeğeri yeni rezerv bulunmuştur." dedi.

Hedeflerinin cumhuriyetin 100. yılında yerli gazımızı milletimizle buluşturmak olduğunu belirten Dönmez, "Ekim ayı itibarıyla birim enerji başına Avrupa ülkeleri arasında vatandaşlarına en ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke iken elektrikte dördüncü ülke konumundayız" dedi.

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