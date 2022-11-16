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Türkiye'de ekimde konut satışı düştü! En fazla ve en az konut satılan iller

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'de ekimde konut satışı düştü! En fazla ve en az konut satılan iller

TÜRKİYE genelinde ekimde 102 bin 660 konut satışı gerçekleştirildi. Ekimde satılan konut sayısı, aylık bazda yüzde 9,47, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,3 düştü. Satış sayıları bakımından İstanbul en yüksek paya sahip il oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 25,3 azalarak 102 bin 660 oldu. Ekimde satılan konut sayısı, eylüle göre de yüzde 9,47 düşüş gösterdi. Eylülde 113 bin 402 konut satılmıştı.

İstanbul ilk sırada

Satış sayıları bakımından İstanbul, 16 bin 987 konut satışı ve yüzde 16,5 ile en yüksek paya sahip il oldu. Bu ili, 8 bin 146 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 6 bin 323 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller, 30 konut ile Hakkari, 42 konut ile Ardahan ve 69 konut ile Bayburt oldu.

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