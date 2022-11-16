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Polonya'yı düşen füze Estonya'yı ayağa kaldırdı acil toplanma kararı

Polonya'yı düşen füze Estonya'yı ayağa kaldırdı acil toplanma kararı

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, dün Polonya'ya düşen füzeyle ilgili hükümetin acil toplanacağını bildirdi.

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Kallas, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Polonya'da yaşanan olayın endişe verici olduğunu ifade etti.

Polonya ile yakın temas halinde olduklarını belirten Kallas, "Bu endişe verici olayı tartışmak için bugün kabine üyeleriyle acil toplantı yapacağım. Polonya, Estonya'nın tam dayanışma ve desteğine sahip." ifadesini kullandı.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne dün kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve "askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına" karar verilmişti.

Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, olayın tüm boyutlarının incelenmesi ve pek çok ayrıntının açığa kavuşturulması gerektiğini belirtmişti.

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