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4 çocuk annesi kadın TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki Şahin'e kaçtı! Çocuk ama kocamdan iyi

4 çocuk annesi kadın TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki Şahin'e kaçtı! Çocuk ama kocamdan iyi

KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan Gülizar, dört çocuğunu arkasında bırakarak Şanlıurfa'daki sevgilisi 15 yaşındaki Şahin'in yanına gitti. Gülizar Akbulut'un eşi Hasan, canlı yayınlanan Esra Erol'da programında sinir krizi geçirdi.

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Kahramanmaraş'ta yaşayan Hasan Akbulut, 23 yaşındaki karısının 4 çocuğunu geride bırakıp Şanlıurfa'da yaşayan 15 yaşındaki çocuğa kaçtığını söyleyerek, dinleyenlerin ağızlarını açık bıraktı.

Karısının bulunması için Esra Erol'da programına çıkan adam, Esra Erol'dan yardım istedi, burada karısıyla telefonda konuştu. 

''Evet 15 yaşındaki Şahin'e kaçtım'' diyen Gülizar, ''Ben burada sığınmacı olarak kalıyorum. Evlendim evleneli şiddet görüyorum'' dedi.

"Evdeki kocamdan iyi kendisi"

Dinledikleri karşısında şoke olan Esra Erol, ''Kaçtığınız kişi bir ergen. Farkında mısınız? Ergenliğe girmiş biri'' dedi. Gülizar ise, ''Evdeki kocamdan iyi kendisi. Kendisiyle internetten, TikTok'tan tanıştık'' diyerek kocasına adeta sinir krizi geçirtti.

"Çocukların ağzı burnu kandı"

Gülüzar'dan 5, 4, 2 yaş ve 5 aylık çocuğu olan Hasan Akbulut, ''Çocukları ölüme terk ettin gittin. Çocukların ağzı burnu kandı. Gece döverek yatırmışsın çocukları. 4 çocuk sabaha kadar ağlamış. Gece çocukları bırakıp gitmiş'' diyerek tepki gösterdi.

Kaçan kadından şiddet iddiası

Çocukların en büyüğü 5 yaşında olduğu belirtilirken, çocukların o gece evde tek başlarına oldukları ortaya çıktı. Gelen tepkiler karşısında sessizliğe bürünen, kocası hastanedeyken Şahin ile tanışan Gülizar, daha sonra ''Söylenenler yalan. Eve geri dönmeyeceğim. Eşimden şiddet görüyorum'' ifaderini kullandı.

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