BIST 4.764
DOLAR 18,61
EURO 19,38
ALTIN 1.065,43
HABER /  GÜNCEL

Komünist Başkan Maçoğlu'nun canlı yayındaki itirafı gündem oldu! Kaçak kullanıyoruz

Komünist Başkan Maçoğlu'nun canlı yayındaki itirafı gündem oldu! Kaçak kullanıyoruz

Tunceli'nin Türkiye Komünist Partili Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, katıldığı Halk TV canlı yayınında sorulara cevap verdi. Yaptığı bir itiraf ise gündem oldu.

Abone ol

Tunceli'nin Türkiye Komünist Partili Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 300 bin TL'lik elektrik faturasının 2 milyon TL geldiğini belirten Maçoğlu, "Faturaları ödemiyoruz. Şu an zaten 9-10 yer kesildi. Park ve bahçeler ortak kullanım alanları, kesiyorlar. Biz müdahale ediyoruz, kaçak açmaya çalışıyoruz" dedi.

Tunceli'nin Türkiye Komünist Partili Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, katıldığı Halk TV canlı yayınında sorulara cevap verdi.

Canlı yayında kaçak elektrik itirafı

300 bin TL gelen elektrik faturasının şimdi 2 milyon TL gelmesinden şikayetçi olan Maçoğlu, bazı yerlerde kaçak elektrik kullandıklarını söyledi. "Açık söyliyeyim" diyen Maçoğlu, "Kimseden sakladığımız bir şey yok" açıklamasını yaptı.

Maçoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Eskiden 300 bin TL gelen elektrik faturası şimdi 2 milyon TL geldi. Faturaları ödemiyoruz. Şu an zaten 9-10 yer kesildi. Park ve bahçeler ortak kullanım alanları, kesiyorlar. Biz müdahale ediyoruz, kaçak açmaya çalışıyoruz. Açık söyliyeyim, kimseden sakladığımız bir şey yok."

Komünist Başkan sözünü tuttu!

Belediyede en düşük çalışan maaşının 9 bin 33 TL'den başladığını belirten Maçoğlu,
"Benim maaşım 25 bin TL. 5 bin lirasıyla yoksul insanlara ve öğrencilere destek vermeye çalışıyorum, geri kalanı da benim ve ailemin ihtiyaçlarına harcıyorum" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
 Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Alex de Souza teknik direktör oldu
 Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Alex de Souza teknik direktör oldu
Meral Akşener'den Taksim saldırısı eleştirileri! Sirk değil devlet yönetiyorsunuz
Meral Akşener'den Taksim saldırısı eleştirileri! Sirk değil devlet yönetiyorsunuz
Fenerbahçe'de Jesus bilmecesi çözülüyor? Gidecek mi, kalacak mı? Tarih belli oldu
Fenerbahçe'de Jesus bilmecesi çözülüyor? Gidecek mi, kalacak mı? Tarih belli oldu
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
İBB'den 'Ulaşım Destek Paketi' kampanyası
İBB'den 'Ulaşım Destek Paketi' kampanyası
Taksim saldırısında şok detaylar! Kritik ismi Bilal Hassan aranıyor emri bakın kim vermiş
Taksim saldırısında şok detaylar! Kritik ismi Bilal Hassan aranıyor emri bakın kim vermiş
MHP'li İsmet Ataman: Kılıçdaroğlu'ndan ne ülkücü ne milliyetçi ne Atatürkçü olmaz
MHP'li İsmet Ataman: Kılıçdaroğlu'ndan ne ülkücü ne milliyetçi ne Atatürkçü olmaz
İzmir'de operasyon! 4 ton sahte şarap ele geçirildi
İzmir'de operasyon! 4 ton sahte şarap ele geçirildi
Polonya'yı düşen füze Estonya'yı ayağa kaldırdı acil toplanma kararı
Polonya'yı düşen füze Estonya'yı ayağa kaldırdı acil toplanma kararı
Mumları hazırlayın! BEDAŞ duyurdu 9 ilçede elektirk yok
Mumları hazırlayın! BEDAŞ duyurdu 9 ilçede elektirk yok
Bursaspor PFDK’ya sevk edildi
Bursaspor PFDK’ya sevk edildi
Türk zırhlısı G20'de dünya liderlerini korumada rol üstlendi
Türk zırhlısı G20'de dünya liderlerini korumada rol üstlendi