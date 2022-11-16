BIST 4.764
DOLAR 18,61
EURO 19,38
ALTIN 1.065,43
HABER /  SPOR

 Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Alex de Souza teknik direktör oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
 Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Alex de Souza teknik direktör oldu

 Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncularından Alex de Souza, Avai'nin teknik direktörlüğüne getirildi.

Abone ol

 2021'in nisan ayından beri Brezilya kulübü Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştıran Alex, ilk A takım deneyimini Avai'de yaşayacak.

Avai Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2023 sezonu için anlaşmaya varılan 45 yaşındaki Alex, 22 Kasım'da basına tanıtılacak.

2004-2012 yılları arasında oynadığı Fenerbahçe'de 3 lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı eski futbolcu, 2014'te aktif kariyerini sonlandırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Meral Akşener'den Taksim saldırısı eleştirileri! Sirk değil devlet yönetiyorsunuz
Meral Akşener'den Taksim saldırısı eleştirileri! Sirk değil devlet yönetiyorsunuz
Fenerbahçe'de Jesus bilmecesi çözülüyor? Gidecek mi, kalacak mı? Tarih belli oldu
Fenerbahçe'de Jesus bilmecesi çözülüyor? Gidecek mi, kalacak mı? Tarih belli oldu
İBB'den 'Ulaşım Destek Paketi' kampanyası
İBB'den 'Ulaşım Destek Paketi' kampanyası
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Taksim saldırısında şok detaylar! Kritik ismi Bilal Hassan aranıyor emri bakın kim vermiş
Taksim saldırısında şok detaylar! Kritik ismi Bilal Hassan aranıyor emri bakın kim vermiş
MHP'li İsmet Ataman: Kılıçdaroğlu'ndan ne ülkücü ne milliyetçi ne Atatürkçü olmaz
MHP'li İsmet Ataman: Kılıçdaroğlu'ndan ne ülkücü ne milliyetçi ne Atatürkçü olmaz
İzmir'de operasyon! 4 ton sahte şarap ele geçirildi
İzmir'de operasyon! 4 ton sahte şarap ele geçirildi
Polonya'yı düşen füze Estonya'yı ayağa kaldırdı acil toplanma kararı
Polonya'yı düşen füze Estonya'yı ayağa kaldırdı acil toplanma kararı
Mumları hazırlayın! BEDAŞ duyurdu 9 ilçede elektirk yok
Mumları hazırlayın! BEDAŞ duyurdu 9 ilçede elektirk yok
Bursaspor PFDK’ya sevk edildi
Bursaspor PFDK’ya sevk edildi
Türk zırhlısı G20'de dünya liderlerini korumada rol üstlendi
Türk zırhlısı G20'de dünya liderlerini korumada rol üstlendi
Bakan Dönmez: Vatandaşlarına en ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke iken elektrikte dördüncü ülkeyiz
Bakan Dönmez: Vatandaşlarına en ucuz doğal gaz sağlayan üçüncü ülke iken elektrikte dördüncü ülkeyiz