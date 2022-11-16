Dansözlüğü bırakmıştı Asena ilk defilesinde göz yaşlarını tutamadı!

Aylardır ünlü terzi Edibe Şarbalkan'la birlikte bu defileye hazırlandıklarını dile getiren Asena, "Onun emekleri yadsınamaz. O olmasaydı tüm bunları başaramazdım. O yüzden huzurlarınızda ona bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diyerek Şarbalkan'ın elini öptü.