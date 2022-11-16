Dansözlüğü bırakmıştı Asena ilk defilesinde göz yaşlarını tutamadı!
Başarılı dans figürleriyle izleyenleri ekrana kilitleyen oryantal Asena, dans kariyerini sonlandırarak moda sektörüne adım attı. Bir süre önce kendi gelinlik markasını kuran Asena, dün akşam ilk defilesini gerçekleştirdi. Defilenin sonunda sahneye çıkan Asena, konuşma yaparken gözyaşlarına durduramadıç
Evlendikten sonra Almanya'ya taşınan Asena, burada 'Ashina Haute Couture by Asena' isimli moda evi kurdu. Bir süredir özel koleksiyon hazırlığı yapan Asena, ilk defilesini ise Türkiye'de yaptı.
Ünlü mankenler defilede yer aldı
Ünlü isimlerin akın ettiği gecenin sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu üstlenirken Özge Ulusoy, Demet Şener, Gizem Özdilli ve Ece Gürsel gibi ünlü modeller dahil olmak üzere yaklaşık 40 manken podyuma çıktı.
Defilenin açılışını kendi hazırladığı siyah gelinlikle podyumda yürüyerek yapan Asena, defile finalinde ise duygusal anlar yaşadı.
Aylardır ünlü terzi Edibe Şarbalkan'la birlikte bu defileye hazırlandıklarını dile getiren Asena, "Onun emekleri yadsınamaz. O olmasaydı tüm bunları başaramazdım. O yüzden huzurlarınızda ona bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diyerek Şarbalkan'ın elini öptü.