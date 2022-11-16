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"Devlet Bahçeli liderimdir" diyen AK Partili Mehmet Metiner bakın ne zaman MHP'li olmuş!

Yeni Şafak Gazetesi yazarlarından eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Hadi Özışık'ın Youtube'daki canlı yayınına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Metiner, söylediği sözlerin Devlet Bahçeli'yi rahatsız etmeyeceğini belirtti.

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AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, yaptığı açıklamalarla zaman zaman MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisini çekiyor. Metiner'in her sözü, Bahçeli'ye ulaştırılıyor ve ikilinin arasını bozmaya çalışan bir kesim var.

Hadi Özışık'ın Youtube kanalında canlı yayına katılan Mehmet Metiner, ilginç açıklamalar yaptı. Bahçeli'nin kendisinden rahatsızlık duymadığına vurgu yapan Mehmet Metiner, 15 Temmuz sonrası nasıl MHP'li olduğunu ve Bahçeli'yi lider olarak kabul ettiğini anlattı.

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