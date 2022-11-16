BIST 4.764
DOLAR 18,61
EURO 19,38
ALTIN 1.065,43
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

70 günlük su kaldı! Başkan Aktaş tasarruf çağrısı yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
70 günlük su kaldı! Başkan Aktaş tasarruf çağrısı yaptı

 BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin 70 günlük su rezervinin bulunduğunu belirterek tasarruf çağrısında bulundu.

Abone ol

 Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, yazılı açıklamasında, Bursa'nın su ihtiyacının yüzde 85'inin Nilüfer ve Doğancı barajlarından sağlandığını bildirdi. Nilüfer Barajı'nın yıllık su kapasitesinin 60 milyon metreküp olduğunu aktaran Aktaş, Doğancı Barajı'nın ise 125 milyon metreküp kapasitesinin bulunduğunu kaydetti.

Nilüfer Barajı'nın, yağışların yetersiz olduğu dönemlerde Doğancı Barajı'na su takviyesinde bulunma amaçlı olduğu bilgisini veren Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

"15 Kasım'dan itibaren Nilüfer Barajı'ndaki suyun tamamını Doğancı Barajı'na sevk ettik. Doğancı Barajı'ndaki su seviyesini yüzde 50'lere çektik. Barajlara hiç su girişi olmaması halinde dahi 70 günlük su rezervimiz bulunuyor. Kuraklığın en kavurucu biçimde yaşandığı 2019'da bile Bursa'yı susuz bırakmadık. Sürekli güncel tuttuğumuz kriz eylem planlarıyla, Bursa'yı bundan sonra da Allah'ın izniyle susuz bırakmayız. Kış mevsiminin başlamasıyla yağışlı döneme giriyoruz ancak vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum. Evlerde, camilerde veya iş yerlerinde kullandıkları suları ziyan etmeden değerlendirsinler. Suyu tasarruflu kullanalım. Her bir damlayı önemseyerek kullanalım."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
45 yıldır böylesi hiç yaşanmadı! Alarm verildi bu ilde sadece 50 günlük su kaldı
Foto Galeri 45 yıldır böylesi hiç yaşanmadı! Alarm verildi bu ilde sadece 50 günlük su kaldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Trafik sigortasında yeni dönem! Yüzde 50 indirim yapılacak
Trafik sigortasında yeni dönem! Yüzde 50 indirim yapılacak
4 çocuk annesi kadın TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki Şahin'e kaçtı! Çocuk ama kocamdan iyi
4 çocuk annesi kadın TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki Şahin'e kaçtı! Çocuk ama kocamdan iyi
Komünist Başkan Maçoğlu'nun canlı yayındaki itirafı gündem oldu! Kaçak kullanıyoruz
Komünist Başkan Maçoğlu'nun canlı yayındaki itirafı gündem oldu! Kaçak kullanıyoruz
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
 Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Alex de Souza teknik direktör oldu
 Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Alex de Souza teknik direktör oldu
Meral Akşener'den Taksim saldırısı eleştirileri! Sirk değil devlet yönetiyorsunuz
Meral Akşener'den Taksim saldırısı eleştirileri! Sirk değil devlet yönetiyorsunuz
Fenerbahçe'de Jesus bilmecesi çözülüyor? Gidecek mi, kalacak mı? Tarih belli oldu
Fenerbahçe'de Jesus bilmecesi çözülüyor? Gidecek mi, kalacak mı? Tarih belli oldu
İBB'den 'Ulaşım Destek Paketi' kampanyası
İBB'den 'Ulaşım Destek Paketi' kampanyası
Taksim saldırısında şok detaylar! Kritik ismi Bilal Hassan aranıyor emri bakın kim vermiş
Taksim saldırısında şok detaylar! Kritik ismi Bilal Hassan aranıyor emri bakın kim vermiş
MHP'li İsmet Ataman: Kılıçdaroğlu'ndan ne ülkücü ne milliyetçi ne Atatürkçü olmaz
MHP'li İsmet Ataman: Kılıçdaroğlu'ndan ne ülkücü ne milliyetçi ne Atatürkçü olmaz
İzmir'de operasyon! 4 ton sahte şarap ele geçirildi
İzmir'de operasyon! 4 ton sahte şarap ele geçirildi
Polonya'yı düşen füze Estonya'yı ayağa kaldırdı acil toplanma kararı
Polonya'yı düşen füze Estonya'yı ayağa kaldırdı acil toplanma kararı