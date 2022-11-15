45 yıldır böylesi hiç yaşanmadı! Alarm verildi bu ilde sadece 50 günlük su kaldı
Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan yıllık 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı tamamen kurudu. Dron ile kaydedilen görüntüler olayın vehametini ortaya koydu. 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı'ndaki doluluk ise yüzde 50'ye düştü. Yağış olmazsa Bursa'nın sadece 50 günlük suyu kaldı.
Bursa'nın su ihtiyacını büyük bir kısmını karşılayan Nilüfer Barajı'nda su yok denecek kadar çekildi. Barajın son halini görenler gözlerine inanamadı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ise baraj doluluk oranlarını açıkladı.
Uzmanlara göre, açıklanan baraj doluluk oranı Bursa'nın yaklaşık 50 günlük suyunun kaldığı gösteriyor.
DOĞADER Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Güler, " Bulunduğumuz yer Nilüfer Barajı havzası ve görüldüğü gibi kurak bir durumda. Bursa'nın en önemli su kaynaklarından biri olan baraj gözlerimizin gözü önünde kuruyor.
BUSKİ'nin verilerine göre yüzde 1 olarak gözüküyor. Muhtemelen bu da balçık halinde kullanılmaz olan su" dedi.