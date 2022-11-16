BIST 4.764
DOLAR 18,61
EURO 19,38
ALTIN 1.065,43
HABER /  GÜNCEL

Trafik sigortasında yeni dönem! Yüzde 50 indirim yapılacak

Trafik sigortasında yeni dönem! Yüzde 50 indirim yapılacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Trafik sigortasında mevcut basamak sistemini genişletiyoruz diyerek yeni dönemi anlattı

Abone ol

Trafik sigortasındaki fiyat artışlarının önüne geçilmesi için Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu 7. basamakta bulunan ve 5 yıldır kaza yapmayan sürücülerin 8. basamağa yükseltileceğini ve poliçelerinde yüzde 50 indirim yapılacağını söyledi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Trafik sigortasında mevcut basamak sistemini genişletiyoruz. Dinamik basamak yöntemiyle 7. basamakta bulunup 5 yıldır kaza yapmayan sürücüler 8. basamağa çıkacak ve sigorta poliçelerine yüzde 50 indirime ulaşacak. Çok riskli sürücüler 0. basamakta bulunacak ve yüzde 200 prim uygulanacak" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
4 çocuk annesi kadın TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki Şahin'e kaçtı! Çocuk ama kocamdan iyi
4 çocuk annesi kadın TikTok'tan bulduğu 15 yaşındaki Şahin'e kaçtı! Çocuk ama kocamdan iyi
Komünist Başkan Maçoğlu'nun canlı yayındaki itirafı gündem oldu! Kaçak kullanıyoruz
Komünist Başkan Maçoğlu'nun canlı yayındaki itirafı gündem oldu! Kaçak kullanıyoruz
 Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Alex de Souza teknik direktör oldu
 Fenerbahçe'nin unutulmaz ismi Alex de Souza teknik direktör oldu
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Meral Akşener'den Taksim saldırısı eleştirileri! Sirk değil devlet yönetiyorsunuz
Meral Akşener'den Taksim saldırısı eleştirileri! Sirk değil devlet yönetiyorsunuz
Fenerbahçe'de Jesus bilmecesi çözülüyor? Gidecek mi, kalacak mı? Tarih belli oldu
Fenerbahçe'de Jesus bilmecesi çözülüyor? Gidecek mi, kalacak mı? Tarih belli oldu
İBB'den 'Ulaşım Destek Paketi' kampanyası
İBB'den 'Ulaşım Destek Paketi' kampanyası
Taksim saldırısında şok detaylar! Kritik ismi Bilal Hassan aranıyor emri bakın kim vermiş
Taksim saldırısında şok detaylar! Kritik ismi Bilal Hassan aranıyor emri bakın kim vermiş
MHP'li İsmet Ataman: Kılıçdaroğlu'ndan ne ülkücü ne milliyetçi ne Atatürkçü olmaz
MHP'li İsmet Ataman: Kılıçdaroğlu'ndan ne ülkücü ne milliyetçi ne Atatürkçü olmaz
İzmir'de operasyon! 4 ton sahte şarap ele geçirildi
İzmir'de operasyon! 4 ton sahte şarap ele geçirildi
Polonya'yı düşen füze Estonya'yı ayağa kaldırdı acil toplanma kararı
Polonya'yı düşen füze Estonya'yı ayağa kaldırdı acil toplanma kararı
Mumları hazırlayın! BEDAŞ duyurdu 9 ilçede elektirk yok
Mumları hazırlayın! BEDAŞ duyurdu 9 ilçede elektirk yok