Trafik sigortasında yeni dönem! Yüzde 50 indirim yapılacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Trafik sigortasında mevcut basamak sistemini genişletiyoruz diyerek yeni dönemi anlattı

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Trafik sigortasındaki fiyat artışlarının önüne geçilmesi için Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu 7. basamakta bulunan ve 5 yıldır kaza yapmayan sürücülerin 8. basamağa yükseltileceğini ve poliçelerinde yüzde 50 indirim yapılacağını söyledi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Trafik sigortasında mevcut basamak sistemini genişletiyoruz. Dinamik basamak yöntemiyle 7. basamakta bulunup 5 yıldır kaza yapmayan sürücüler 8. basamağa çıkacak ve sigorta poliçelerine yüzde 50 indirime ulaşacak. Çok riskli sürücüler 0. basamakta bulunacak ve yüzde 200 prim uygulanacak" dedi.