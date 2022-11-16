Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti kulis haberi! 'Kesin bilgi! Başörtüsüne 'hayır' oyu verecekler...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti ile ilgili kulis haberleri geldi!.. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Altılı Masa toplantısında Kılıçdaroğlu'nun kendisine gelen bilgiyi şu cümlelerle aktardı: "AK Parti içinde de getirilen teklife gizli oylamada kesinlikle hayır oyu verecekler bulunuyor."

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Kulis haberini bu kez gazeteciler değil CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa toplantısında muhalefet liderlerine aktardı. HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Kılıçdaroğlu'nun 6'lı Masa toplantısında anayasa değişikliği teklifine ilişkin olarak, "AK Parti içinde de getirilen teklife gizli oylamada kesinlikle hayır oyu verecekler bulunuyor" dediğini aktardı. İşte Sarıkaya'nın yazısından ilginç satır başları...

Akşener: 7-8 milletvekili farklı tutum...

- Akşener ise Genel Kurul’a girilmesi halinde hangi yönde karar alırlarsa alsınlar milletvekilleri içinden 7-8’inin farklı tutum takınabileceğine dikkat çekmiş.

- Liderler AK Parti’nin referandumu istediğine dikkat çekerek, oylamanın garantisinin olmadığı, söz verilmesine karşın farklı yöne gitme ihtimalinin bulunduğuna vurgu yapılmış.

- Baştan beri Anayasa görüşmesine katılmayacağını açıklayan CHP’nin lideri Kılıçdaroğlu ise “Merak etmeyin AK Parti içinde de getirilen teklife gizli oylamada kesinlikle hayır oyu verecekler bulunuyor…” bilgisini aktarmış.

Akşener 'emin misiniz' diye sorunca 'kesin bilgi' demiş

- Akşener, “Emin misiniz?” diye sorduğunda Kılıçdaroğlu kendisine gelen bilgilerin kesin olduğunu söylemiş. Bu aşamada AK Parti’nin yasa teklifini sunmakla birlikte bunu geciktirme ve seçim süreci başlayıp TBMM tatile girene kadar da oyalama yönüne gidebileceğine dikkat çekilmiş. Zirve bildirisine yansıyan cümleler bu konuda ret kararı alındığına yönelik algıya yol açmış olsa da liderler süreci izleyip öyle karar verme görüşünde birleşmiş…

Ortak görüş çıktı ama...

- Özetle başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliğine ilişkin referandum sonucunu doğuracak adımın atılmaması yönünde ortak görüş çıkmış, ama Genel Kurul’da 400 üzerinde bir oyla geçirilmesi veya katılma yönüne gidilmemesine yönelik karara dönüşmemiş."