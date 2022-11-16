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Batman’da alacak verecek meselesi kanlı bitti

Batman’da alacak verecek meselesi kanlı bitti

BATMAN kent merkezinde husumetliler arasındaki alacak verecek meselesi kanlı bitti. İki kişi ayaklarından vuruldu.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Batman Turgut Özal Bulvarı Dörtyol kavşağında meydana geldi.

Kimliği öğrenilemeyen bir şahıs bilinmeyen bir nedenle C.G ve R.Ü isimli şahısları silahla ayaklarından vurdu. Durumun 112 Acil Sağlık Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak kentteki hastanelere sevklerini sağladı. Silahlı saldırgan ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

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