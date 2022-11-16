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İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yeni detaylar! Teröristin elindeki 'kırmızı gülün' sırrı çözüldü

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yeni detaylar! Teröristin elindeki 'kırmızı gülün' sırrı çözüldü

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristin kaçarken elinde 'kırmızı gül' olduğu görüldü. Gülün bir mesaj içerip içermediği araştırıldı.

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı hain terör saldırısıyla ilgili yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

Sabah'ın özel haberine göre saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in (23) kaçarken elinde bulunan Kırmızı Gül'ün sırrı çözüldü.

İstiklal Caddesi'ndeki banka oturan terörist Ahlam Albashir'i gören bir çiçek satıcısı Albashir'in yanına gelerek çiçek satmak istedi. Ahlam Albashir önce çiçeği satın almak istemedi. Çiçek satıcısı ısrarcı olunca hem çiçek satıcısını hızlı bir şekilde başından göndermek hem de kaçarken dikkat çekmemek için çiçeği satın aldı.

Kırmızı Gül, kaçışı boyunca terörist Ahlam Albashir'in elindeydi.

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