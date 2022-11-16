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Ankara'da öldürülen 5 Afgan'ın katil zanlısı belli oldu! İlaç verip uyuttuktan sonra...

Ankara'da öldürülen 5 Afgan'ın katil zanlısı belli oldu! İlaç verip uyuttuktan sonra...

Ankara Altındağ'da, bir evde Afganistan uyruklu 5 kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada flaş gelişme. Katil zanlısının kimliği belirlendi. Zanlı 5 Kasım'da yurtdışına kaçmış...

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Ankara’ da öldürülen 5 Afganlının katil zanlısı belirlendi. M.O.Y.’ nin 9 Kasım'da yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Pakistan Afganistan’ a kaçtığı belirlenen zanlı hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Katil zanlısının maktülleri ilaç ile uyuttuktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.

Aynı evden 5 ceset çıktı

Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir evde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine 10 Kasım'da adrese giden polis Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'nin cansız bedenlerini buldu.

Biri hariç dördünü bıçaklamış

Rahimi dışındaki maktullerin vücudunda delici ve kesici alet yarası olduğu belirlenirken, elleri arkadan bağlı ve ağzında bez bulunan Rahimi'nin boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayın yaşandığı evde, arbede yaşandığına dair iz bulunamadığı belirlendi. 

İlaç verip uyuttuktan sonra katliam...

Katil zanlısının maktülleri ilaç ile uyuttuktan sonra bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.

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