Milyonlarca EYT'linin merak ettiği 2 soru yanıtını buldu Uzman isim paylaştı

Emeklilikte Yaşa Takılan (EYT) vatandaşın merak ettiği iki soru yanıt buldu. İşte EYT'li zorla işten çıkarılabilir mi? EYT'liler emeklilik sonrası aynı iş yerinde çalışabilir mi? sorularına uzman isim Celal Özcan yanıt verdi.

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Milyonlarca vatandaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( EYT) sorunun çözümü için Meclis'ten çıkacak kararı dört gözle bekliyor. EYT için AK Parti iktidarı 2023 yılını işaret ederken, emekli olacak vatandaşların merak ettiği iki soru yanıt buldu.

Ocak 2023'te yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme öncesinde, EYT'li vatandaşlar "EYT'li zorla işten çıkarılabilir mi? EYT'liler emeklilik sonrası aynı iş yerinde çalışabilir mi? sorularının yanıtını arıyor.

Dünya gazetesinden çalışma hayatı yazarı Celal Özcan, EYT ile emekli olacakların iş durumunun nasıl etkileneceğini açıkladı. İşte iki kritik sorunun yanıtı...

-EYT kapsamında emeklilik hakkını kazanan kişileri işveren işten çıkmaya zorlayabilir mi?

Sosyal güvenlik mevzuatında emekli aylığı kişinin talebi/başvurusu üzerine bağlanmaktadır. Başka bir ifadeyle, bütün emeklilik şartları yerine getirilmiş olsa dahi, SGK kişinin talebi olmaksızın kendiliğinden emekli aylığı bağlamamaktadır.

18257/ 17985 sayılı kararında “Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacının fesih tarihinde emekliliğe hak kazandığı sabit olup, uyuşmazlık dışıdır. Belirtmek gerekir ki bu salt emeklilik fesih için geçerli bir neden olamaz. Emekliliğin fesih için geçerli bir neden teşkil edeceğine dair bir kurala yer verilmiş değildir.” denilerek emekliliğin tek başına fesih için geçerli bir neden olamayacağına dikkat çekilmiştir.

EYT kapsamında emeklilik şartlarını yerine getirmiş olmasına rağmen, emekli olmayarak çalışmayı tercih edecek personelin, işveren tarafından salt emeklilik şartlarını yerine getirdiğinden bahisle işten çıkmaya zorlanamayacak olup, aksi halde işçinin işe iade davası açma hakkı gündeme gelebilecektir.

- EYT kapsamında emekli olacak kişiler aynı veya farklı bir işyerinde çalışmaya devam edebilir mi?

Sosyal güvenlik destek primi uygulaması, belirli yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını yerine getirip emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmış kişilerin emekli aylıkları kesilmeden çalışmalarını sürdürmelerine imkan veren bir uygulamadır.

Dolayısıyla, aksine bir düzenleme yapılmaması durumunda, EYT kapsamında emekli olacak olan kişiler işverenin de kabul etmesi durumunda aynı veya farklı bir işyerinde Sosyal Güvenlik Destek Primli (SGDP) olarak çalışabilecektir.