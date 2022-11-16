Önümüz kış sosyal destek yardımları başlıyor! Kim ne kadar alacak, hangi haktan yararlanacak?

Havaların soğuması ile birçok vatandaş nasıl ısınacağız diye kara kara düşünmeye başladı. Devlet ihtiyaç sahiplerine kış aylarında doğalgaz desteği veriyor. Peki bu desteklerden kimler, hangi şartlarla yararlanabiliyor? Desteklerin tutarı ne ve şekilde ödeniyor?