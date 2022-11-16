Önümüz kış sosyal destek yardımları başlıyor! Kim ne kadar alacak, hangi haktan yararlanacak?
Havalar soğumaya kış kendini hissettirmeye başladı. Kış aylarında, doğal gaz, elektrik, aile desteği gibi sosyal yardımlar vatandaşa bir nebze nefes aldırıyor. Peki desteklerden kim, hangi şartla yararlanabilir? İşte sosyal yardımlarda son durum...
Havaların soğuması ile birçok vatandaş nasıl ısınacağız diye kara kara düşünmeye başladı. Devlet ihtiyaç sahiplerine kış aylarında doğalgaz desteği veriyor. Peki bu desteklerden kimler, hangi şartlarla yararlanabiliyor? Desteklerin tutarı ne ve şekilde ödeniyor?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçen hafta, kış dönemi öncesinde sosyal yardım faydalanıcısı haneleri yalnız bırakmayacaklarını belirterek, toplamda yaklaşık 7 milyar TL nakdi destekte bulunacaklarını açıklamıştı.
Bu kapsamda hali hazırda Türkiye’de bulunan 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV), destek programları için düzenli bir şekilde kaynak aktarılıyor.
Bu kapsamda hali hazırda Türkiye’de bulunan 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV), destek programları için düzenli bir şekilde kaynak aktarılıyor.