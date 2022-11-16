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Alman otomobil devi Audi logosunu yeniledi

Alman otomobil devi Audi logosunu yeniledi

Alman otomobil devi Audi, iki boyutlu logo tasarımlarına yönelen şirketler arasına katıldı. Audi güncellenmiş yeni logosunu tanıttı.

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Almanya merkezli otomobil şirketi Audi, uzun yıllardır dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında yer alıyor. Şirketin herkesin aklına kazınan iç içe geçmiş dört halkalı logosu da yaklaşık bir asırdır şirketin sembolü olarak kullanılıyordu.

Daha önce birçok kez ikonik logosunu yenileyen Audi, şimdi de bir kez daha bu konuda değişikliğe gittiğini duyurdu. Otomobil üreticisi, güncellenmiş yeni logosunu tanıttı.

Yeni logo

Yeni logoda, ikonik halkalarda bir değişiklik yapılmadığı görülürken, iki boyutlu, daha minimalist ve düz bir tasarıma gidildiği göze çarpıyor.

Eski logo

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