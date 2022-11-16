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Galatasaray'ın Cengiz Ünder ısrarı sürüyor! Gözler devre arasına çevrildi

Galatasaray'ın Cengiz Ünder ısrarı sürüyor! Gözler devre arasına çevrildi

Marsilya'da forma şansı bulmakta zorlanan Cengiz Ünder, Igor Tudor'un bir türlü gözüne giremedi. Devre arasında takımdan ayrılarak ilk 11'de oynayabileceği bir takımda mücadele etmek isteyen Cengiz için Galatasaray düğmeye bastı.

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Galatasaray'da Cengiz Ünder girişimi devam ediyor. Bir süredir milli oyuncunun peşinde olan sarı-kırmızılı yetkililer Marsilya ile temas halinde... Igor Tudor'un kadroda düşünmediği Cengiz için kiralama teklifi yapmaya hazırlanan Galatasaray'da Cengiz'in yanında bir de forvet transfer edilecek.

Cengiz kiralık + bir Türk golcü

Cengiz'i kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yapan Galatasaray'da Okan Buruk'un özel isteğiyle Icardi'nin yanına Türk bir golcü alınacak. Dünya Kupası sonrası bu iki hamleyi gerçekleştirmeyi planlayan sarı-kırmızılılar, özellikle Cengiz transferiyle şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürmek istiyor. (Hürriyet)

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