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Öz çocuğundan ayırmıyormuş! Mide bulandıran olayda karar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Öz çocuğundan ayırmıyormuş! Mide bulandıran olayda karar

KOCAELİ'de imam nikahı ile yaşadığı kadının 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 56 yaşındaki adamın cezası belli oldu. Sanık savunmasında küçük kızı kendi öz çocuğundan ayırmadığını iddia etti.

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 Kocaeli'de, imam nikahıyla yaşadığı kadının 14 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanık, 26 yıl 3 ay hapse çarptırıldı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Y. (56) ile taraf avukatları katıldı.

Savunma yaptı

Duruşmada sanık ve avukatı, geçen celse açıklanan esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yaptı.

Sanık Ramazan Y, mağdur N.S'yi öz çocuğundan ayırmadığını, kendisine yönelik cinsel eyleminin olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 26 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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