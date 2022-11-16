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Sivasspor için tehlike çanları çalıyor! Yiğidolar 11 puanla ateş hattında

Sivasspor için tehlike çanları çalıyor! Yiğidolar 11 puanla ateş hattında

DG Sivasspor, Süper Lig’de 14 haftayı 11 puanla 17. sırada tamamladı.

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Sivasspor, Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’ndan dolayı araya girilen Spor Toto Süper Lig'in 14 haftalık periyodunu 11 puanla 17. sırada tamamladı. Son yılların en kötü gidişatını gerçekleştiren kırmızı-beyazlılar, oynadığı 14 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik elde ederken, 7 kez de mağlup oldu.

Rakip filelere 13 gol atarken, kalesinde 19 gol gören Sivasspor, topladığı 11 puanla düşme hattı olan 17. sırada yer aldı. Yiğidolar, geride kalan 14 maçta Başakşehir ve Giresunspor maçlarını kazanırken, Adana Demirspor, Beşiktaş, Ankaragücü, Hatayspor, Trabzonspor, Antalyaspor ve Fenerbahçe’ye mağlup oldu.

Kırmızı-beyazlılar, Gaziantep FK, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, İstanbulspor ve Ümnraniyespor ile de berabere kaldı.

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