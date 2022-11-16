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Chelsea'nin yıldızı Beşiktaş'a önerildi: Premier Lig'den Süper Lig'e dev transfer!

Chelsea'nin yıldızı Beşiktaş'a önerildi: Premier Lig'den Süper Lig'e dev transfer!

Ara transfer döneminde Süper Lig'e damga vuracak bir transfer operasyonu için harekete geçen Beşiktaş, Chelsea'nin dünyaca ünlü futbolcusu Hakim Ziyech'i kiralık olarak kadrosuna katabilir. Beşiktaş yönetimi menajerlerden gelen bu öneri sonrası maliyet planlaması konusunda araştırmalara başladı.

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Beşiktaş'a, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in teklif edildiği kaydedildi.

Orta sahanın merkezi ve sağ kanat hattında da forma giyebilen Faslı oyuncu, Chelsea'da bu sezon sadece 9 maça çıkabildi.

Bu sezon sadece 9 maçta forma giydi
Yönetimin, menajerlerden gelen bu öneri sonrasında yıldız ismin maliyet planlaması konusunda araştırmalarda bulunduğu belirtildi. Kulübü Chelsea'yle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Faslı futbolcunun, kiralık formülüyle takıma kazandırılma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi. Chelsea formasıyla bu sezon 9 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu, kulübünde alternatif futbolcu olarak görev yapıyor.

Kariyerinde yeni bir maceraya adım atmaya hevesli olan yıldız isimle, İngiltere Premier Lig'den de ilgilenen kulüplerin bulunduğu ifade edildi. Ziyech, kariyerinde daha önce Ajax ve Twente formaları da giymişti. Başarılı oyuncu, Hollanda doğumlu olmasına rağmen milli takım tercihini Fas'tan yana kullanmıştı.

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