Hudut Kartalları, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 teröristi yakaladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hudut Kartalları'nın Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 terör örgütü mensubunu yakaladığını bildirdi.Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hudut Kartalları'nın Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladığını duyurdu.
Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.