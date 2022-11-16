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Hudut Kartalları, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 teröristi yakaladı

Hudut Kartalları, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 teröristi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hudut Kartalları'nın Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 terör örgütü mensubunu yakaladığını bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hudut Kartalları'nın Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladığını duyurdu.

Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/PYD, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

PKK
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