İstiklal Caddesi bombacısı ilk ifadesinde itiraf etti! O bankta 40 dakika 'Hacı'dan talimat beklemiş

İSTANBUL'da Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir’in (23) resmi ifadesine başlanmadı. Mülakatta ise bombayı bırakmadan önce İstiklal Caddesi'ndeki o bankın üzerinde neden 40 dakika beklediğini itiraf etti.

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Geçtiğimiz Pazar günü İstanbul'un Beyoğlu İlçesi'ndeki İstiklal Caddesi'nde altı vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, 81 kişinin ise yaralandığı hain terör saldırısını gerçekleştiren kadın terörist Ahlam Albashir'in (23) saldırıyı nasıl gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

40 dakika boyunca bankta oturdu

Saat 15.17'de Taksim Meydanı'nda yürüyen ve İstiklal Caddesi'ne giriş yapan terörist Ahlam Albashir, saat 15.30'da İstiklal Caddesi'nde patlamanın yaşandığı banka oturdu. 40 dakika boyunca bankta oturarak vakit geçirdi.

Bombacı kadının her adımı kamerada Taksim İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı yapan Ahlam Albashır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bu görüntüler terörist kız Ahlam Albashır'ın Taksim'den İstiklal Caddesi'ne girişiyle başlıyor. Ahlam Albashır sakin bir şekilde İstiklal Caddesi'ne yürüyüp banka oturuyor. Elindeki poşeti bankta bırakan Ahlam Albashır, ilk başta yavaşça uzaklaşıyor. Bir kaç adım sonra ise son sürat koşmaya başlıyor.

Başka bir PKK'lı orada fotoğrafını çekti

PKK militanı Ahlam Albashir ile birlikte hareket eden başka bir örgüt üyesi, Ahlam Albashir'in bankta otururken fotoğraflarını çekti ve hemen Ahlam Albashir ile firari Bilal Hassan'ın İstanbul'a gelişini sağlayan ve Ayn El Arab'tan saldırının talimatını veren "Hacı" kod adlı kişiye gönderdi.

'Hacı'dan talimat gelince bırakıp kaçtı

Kadın terörist Ahlam Albashir talimatı bekledi. Fotoğrafları inceleyen "Hacı" kod adlı bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK'nın sözde sorumlusu talimatı verince kadın terörist Ahlam Albashir bombayı banka bıraktı ve kaçtı.

İlk ifadesinde 40 dakikanın sırrını itiraf etti

Resmi ifadesine bugün başlanması planlanan ve yakalandıktan sonra kendisiyle yapılan ön mülakatta yaşananları bu şekilde anlatan kadın terörist Ahlam Albashir'in o mülakatta "Talimat gelince bombayı bırakıp kaçtım" dediği bilgisi verildi.

Polis 'sahte eş' Bilal Hassan'ın peşinde Polis, terörist Albashir'e bombayı veren 'sahte eş' Bilal Hassan'ın peşinde. Terör örgütü PKK'nın Suriye Ayn El Arab'daki sözde sorumlularından 'Hacı' kod adlı şahıs, Esenler'de bir örgüt evinde ikamet eden karı-koca 2 örgüt üyesini arayarak yanlarına gelecek olan Albashir ile Bilal Hassan'a sahip çıkmaları talimatı verdi. İkili, dikkat çekmemek için kendilerine 'evli çift' süsü verdi, Albashir bir tekstil atölyesinde kayıtsız işe girdi.

'Hacı', ev sahipleri aracılığı ile ikiliye saldırı talimatı verdi. Olay günü Esenler'den Yasir E.K.'nın aracıyla Tarlabaşı Bulvarı'na gelen ikilinin, bir süre yürüdükten sonra ayrıldıkları tespit edildi. Bilal Hassan, Yasir E.K. ile Esenler'e dönerken, Albashir de dikkat dağıtmak için tırnak bakımı yaptırıp oje sürdü. Sonra olay yerine koyduğu patlayıcının başında olası bir ihbarla etkisiz hale getirilmemesi için 45 dakika bekledi.

Yunanistan'a geçirin, değilse kafasına sıkın

PKK'nın sözde sorumlularının yazışmalarında kadın bombacıyı Taksim'den kaçıran Ammar Jarkas'a, "Bilal Hassan bizim için önemli. Mutlaka Bulgaristan'a geçsin. Kızın ise Yunanistan'a geçmesini sağlayın. Geçirilemiyorsa da kafasına kurşun sıkarak olduğu yerde infaz edin" şeklinde talimat verildiği öne sürüldü. Tespit edilen yazışmalardaki plana göre; Bilal tarafından Edirne üzerinden PKK'nın Yunanistan'daki Lavrion Kampı'na kaçırılacak olan Albashir burada infaz edilecekti.

3 keşiften ikisinde başı açık

Kalleş saldırının faili kadın terörist Ahlam Albashir ile firari suç ortağı Bilal Hassan'ın patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi'nde üç kez farklı kıyafetlerle dolaşarak keşif yaptıkları ortaya çıktı. Kendilerine "karıkoca" süsü vererek dört aydır İstanbul'da yaşayan iki teröristin, bir hafta içerisinde İstiklal Caddesi'ne üç kez geldiği tespit edildi. Her seferinde kamufle olabilmek için farklı kıyafetler giyen kadın terörist Albashir'in üç keşfin ikisinde başında örtü olmadığı, birinde ise başını örttüğü belirlendi.