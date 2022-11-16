Taksim'deki patlamanın sembolü olmuştu! Almeda bebek ve annesi taburcu oldu

O bebek arabası sembol oldu

Anne, baba ve 3 yaşındaki çocuk hafif şekilde yaralanırken, bebek arabası da paramparça olmuştu. Yaralı bebek ve anne Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış, baba da bir kulağındaki duyma melekesini kaybetmişti.