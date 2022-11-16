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İstanbul’da konut fiyatları bir yılda yüzde 212 arttı

İstanbul’da konut fiyatları bir yılda yüzde 212 arttı

Konut fiyat endeksi Eylül ayında önceki yılın aynı ayına göre İstanbul’da yüzde 212,1 artış gösterdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı konut fiyat endeksini açıkladı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan konut fiyat endeksi (KFE), 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,9 oranında artarak 575,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 189,2 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 58,0 oranında artış gösterdi.
İstanbul’daki değişim yüzde 212
İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 4,6, 4,3 ve 5,8 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 212,1, 196 ve 185,8 oranlarında artış gösterdi.

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