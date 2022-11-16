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Eşini öldürüp kayıp başvurusunda bulundu gözaltında neden öldürdüğünü itiraf etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Eşini öldürüp kayıp başvurusunda bulundu gözaltında neden öldürdüğünü itiraf etti

MUĞLA’nın Seydikemer ilçesinde bir şahıs, iddiaya göre eşini öldürdükten sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşinin kayıp olduğu ihbarında bulundu. Gözaltına alınan şüpheli eş, polise verdiği ifadede karısının sosyal medya üzerinden videolar çektiği sebebiyle aralarında tartışma çıktığını, kendisini öldürdükten sonra cesedini brandaya sarıp ormanlık alana bıraktığını itiraf etti.

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Özgür Ç. isimli şahıs, karısı Sevim Ç. hakkında kayıp başvurusunda bulunarak yetkililerden yardım istedi.

Kayıp müracaatının ardından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ve Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından güvenlik kameraları incelenerek teknik takip başlatıldı.

Deri parçası ve iskelet bulundu

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili delil toplarken, Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Bozyer Mahallesi Çırpı mevkiinde kayıp şahsın olduğu düşünülen kısmi deri parçası ve iskelet bulundu. Yapılan DNA testinden sonra bulunan iskelet ve deri parçalarının Sevim Ç.'ye ait olduğu tespit edildi.

"Sürekli sosyal medya üzerinden video çekiyordu"

Teknik ve fiziki takip ve çiftin evinde yapılan incelemelerin ardından Özgür Ç. cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Özgür Ç. polise verdiği ifadede, Sevim Ç.'nin ailesi ile ilgilenmediğini, sürekli sosyal medya üzerinden videolar çektiğini, lüks hayat düşkünlüğünün bulunduğunu, bu sebeple aralarında tartışma çıkması sonucunda arbede yaşandığını ileri sürdü. Tartışma sonrası yaşanan arbede esnasında Sevim Ç.'yi sol göğüs kısmından bıçaklayarak öldürdükten sonra korktuğunu ve Sevim Ç.'yi brandaya sararak evin balkonunun alt kısmına bıraktığını, gece ortalık sakinleştikten sonra da buradan alarak Çırpı Uygulama Noktası civarındaki ormanlık alana götürüp bıraktığını itiraf etti.

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