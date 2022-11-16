Bu köyü gören emekli olmak istiyor Bilecik İnhisar'daki yüzme havuzlu villalı emekli köyü inanılmaz
BİLECİK İnhisar ilçesindeki villalı emekli köyü herkesi mest etti. Emekli olan 38 kişi İnhisar ilçesinde büyük bir arazi aldı. Kendilerine 'emekli köyü' yapan 38 kişi müthiş bir şey ortaya koydu. Bu köy öyle güzel ki görenin 'emekli olup' yerleşesi geliyor. Köy tamamen lüks villalardan oluşuyor, yüzme havuzu bile olan sosyal alanları ve muhteşem yürüyüş rotaları var. İşte 38 emeklinin yaptırdığı örnek emekli köyü...
BİLECİK İnhisar ilçesindeki emekli köyü herkesin aklını başından aldı. Bu köyde yaşayan emeklilerin keyfi ağada yok. 38 villadan oluşan emekli köyü çam ortasının içine kurulmuş. Araziye emekli olan 38 kişi satın almış ve kendi köylerini kurmuşlar. Köy dediğimize bakmayın... Burası 'villa' köyü... İçinde yüzme havuzu, hobi bahçeleri, tavuklar, cami dahil bir çok sosyal olanak var. Bir kaplıcanın da hemen yanı başında... Bakan herkesin 'emekli olunca' yaşamak istediği hayat bu lüks köyde... İşte İnhisar'daki Türkiye'yi mest eden 'emekli köyü'...
Emekli olan Nazif Turan, Olcay Günay ve Süleyman Özmen, 1996 yılında doğanın içinde yaşamaya karar vererek, İnhisar ilçesinin Sakarya Nehri kıyısında bulunan Çayköyü'ndeki 100 dönümlük alana ev inşa etmek için yapı kooperatifi kurdu. Bunun üzerine Eskişehir, Sakarya ve Bilecik'te esnaftan memura farklı sektörlerden emekli olan 35 kişinin daha katılmasıyla satın aldıkları araziye 2000'de toplam 38 ev yaptırıp, aileleriyle nüfusu 100 kişiyi bulan "köyde" yaşamaya başladı.
Ev başına düşen yaklaşık birer dönümlük arazide domates, zeytin, incir ve nar yetiştiren emekliler, salça, zeytinyağı, tarhana gibi ürünleri de kendileri yapıyor. Site sakinleri, tavuk, kaz gibi kanatlı hayvanlar besliyor. Emekli işçi Nafiz Turan, evlerinin bulunduğu konumun Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde bulunan kaplıcalara da yakın olduğunu söyledi.
Evlerinin içinde bulunduğu 100 dönümlük arazide yaşayan emeklilerin ürünlerini doğal olarak yetiştirdiğini ifade eden Turan, şöyle konuştu:
"Domates, zeytin, incir, nar gibi ürünleri yetiştirebiliyoruz. Doktor ve çeşitli sektörlerden emeklilerimiz var. Burada yazın ve kışın ayrı güzelliği var. Rakımdan dolayı kışın kar yağmadığı ve deniz seviyesine yakın olduğu için kışın da güzel bir yaşam sürdürülebiliyor. Doğamızda geyiklerimiz var. Sitenin içerisinde dolaşıyorlar. Yaban hayvanlarının birçoğuyla karşılaşmak mümkün. Burası atıl bir yerdi. Atıl yeri değerlendirdik. Hem köy için hem de emeklilerimizin yaşaması için düzgün bir hale getirildi. Her ev bir dönümlük. 80 metrekarelik alana tripleks, geri kalan kısımları yeşil alan ve tarım yapacağı alanlar olarak değerlendiriliyor."