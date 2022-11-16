NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Polonya'ya düşen füzenin ateşlendiği ülkeyi açıkladı

Genel Sekreter Jens Stoltenberg ilk bulgulara göre Polonya'ya dün düşen füzenin Ukrayna hava savunma sisteminden Rusya'nın seyir füzesine karşı ateşlenmiş olabileceğini duyurdu.

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NATO ülkelerinin büyükelçileri de Genel Sekreter Jens Stoltenberg başkanlığında Brüksel'de acil toplandı.

Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoltenberg, ön bulgulara göre Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna savunma füzesi olduğunu söyledi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Stoltenberg, Polonya'da konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, bunun sonucunu beklemek gerektiğini dile getirdi.

Füze Ukrayna'nın

Stoltenberg, dünkü olayın Rusya'nın Ukrayna'da birçok yere geniş bir füze saldırı dalgası başlatmasından sonra meydana geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bunun kasıtlı bir saldırı olduğuna dair bir gösterge bulunmuyor. Rusya'nın NATO'ya karşı saldırgan askeri eylemler içinde olduğuna dair gösterge de yok. İlk analizimiz olayın Ukrayna'dan Rusya'nın seyir füzesi saldırısına karşı ateşlenen Ukrayna hava savunma sistemine ait bir füzeden kaynaklandığını gösteriyor. Ama şunu açıkça söylemeliyim; bu, Ukrayna'nın hatası değil."

"Doğu kanadımızı daha da güçlendirmeliyiz"

NATO müttefiklerinin Polonya'ya desteklerini ilettiğini söyleyen Stoltenberg, şunları kaydetti:

"NATO doğu kanadındandaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Kara birliklerimizin sayısını artırdık. Hava ve deniz gücümüzü de artırdık. Doğu kanadımızı daha da güçlendirmeliyiz."

Talihsiz bir kaza

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'dan da yeni bir açıklama geldi. Duda, "Roketin Ukrayna hava savunma sistemi tarafından kullanması yüksek ihtimal" dedi.

Olaya ilişkin Polonya ve NATO soruşturmasının devam ettiğini belirten Duda, "Polonya'ya kasten bir saldırı olduğuna dair işaret yok, muhtemelen talihsiz bir kaza" diye konuştu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki de "NATO'nun 4. maddesinin işletilmesine gerek olmayabilir" ifadelerini kullandı.