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Gram altın 1060 lirayı geçti! Kuyumcular 'altın kazandırır' dedi şoke eden tahminini açıkladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gram altın 1060 lirayı geçti! Kuyumcular 'altın kazandırır' dedi şoke eden tahminini açıkladı

Altın son 10 gündür rekor seviyeleri görüyor.16 Kasım gram 1060 lirayı aşmış durumda... Uzmanlara göre yükseliş sürecek peki kuyumcular ne diyor? İşte yatırımcıyı ilgilendiren önemli açıklamalar...

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Altının yükselmesi ile bazı kişiler ellerindeki altınları bozdururken, bazı vatandaşlar da daha çok tekrar yükseleceği umudu ile yatırımlık altın almaya devam ediyor. Kuyumcular 'bildiğiniz yerden alın' uyarısı yaparken rakamlar için de bakın ne diyor...

30 yıla yakın zamandır kuyumculuk yapan Altan Ünverdi, “Altın fiyatları ne kadar yükselse de şu anda olması gereken yerde değil. Normal altının onsunun 2 bin 200-2 bin 300 dolar olması lazım. Altın şu an alınabilmesi en kolay olan zamanında bulunuyor.

Önümüzdeki süreçte altının gramı bin 500-bin 600 TL olur diye düşünüyoruz. Bu da çok uzun bir süre değil, kısa sürede bunlar bekleniyor.

Döviz değil her zaman altın kazandırır. Durduğu yerde kazandırır, güven verir. Vatandaşlarımız altın alsın; güvendiği yerden, bildiği yerden alsın. " dedi.

Alınan altının kazandırması için en az 3-4 ay bekletilmesi gerektiğini belirten Ünverdi, “Kısa süreli alıp 3-5 gün sonra satacaksa altın yatırım amaçlı düşünülmez. 5-6 ay ya da 1 yıllık vadede altın her zaman kazandırır.  Bin 600 TL olacaktır önümüzdeki aylarda.” dedi.

Kuyumcu Necmettin Kahraman ise, “Şu anda daha çok yatırım aracı olarak has altın alıyorlar. Daha sonra çeyrek, yarım ve gram altın alıyorlar. Altın kısa vadeli alınmaz, uzun vadeli alınması gerekir. ” dedi.

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