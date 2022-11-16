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Başörtüsü teklifinin detayları belli oldu Bozdağ açıkladı

Başörtüsü teklifinin detayları belli oldu Bozdağ açıkladı

Anayasa değişikliği teklifinin detayları ortaya çıkarken Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da yeni bir açıklama geldi.

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Anayasa değişikliği teklifinin detayları belli oldu. Anayasanın 24. ve 41. maddelerinde 3 fıkra değişecek.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, anayasa değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bozdağ, değişiklik teklifini önümüzdeki hafta muhtemelen Meclis'e sunacaklarını belirtti.

Bozdağ açıklamasında, "Anayasa değişikliği teklifini muhtemelen önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığına sunacağız. Teklifi gördüklerinde muhalefetin de destek vereceğinden umutluyum." dedi.

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