Cezaevindeki hükümlüye götürdüğü belirlendi! O avukat tutuklandı
KOCAELİ'de cezaevindeki hükümlüye uyuşturucu götürdüğü belirlenen avukat tutuklandı.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım'da Kocaeli 1 No'lu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde avukat B.O.U'nun görüş sırasında hükümlüye uyuşturucu verdiği tespit edildi.
Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen talimat üzerine şüpheli avukatın ev ve iş yerinde yapılan aramada, Hint keneviri, esrar, kurusıkı tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.O.U, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.