İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DİSK heyetini kabul etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyetle görüştü. İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak da görüşmede hazır bulundu.Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyetle görüştü.
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Akşener'in parti genel merkezindeki makamında gerçekleşen görüşmede, İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Burak Akburak da hazır bulundu.