BIST 4.669
DOLAR 18,61
EURO 19,34
ALTIN 1.062,49
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın kariyeri kabusa dönüştü

Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın kariyeri kabusa dönüştü

Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifin kabul etmeyip bedelsiz bir şekilde Stuttgart'a imza atan Ömer Faruk Beyaz'ın kariyeri istediği gibi ilerlemedi. Son olarak Almanya 2. Lig ekiplerinden Magdeburg'a kiralanan Ömer Faruk, burada da tutunamadı.

Abone ol

Fenerbahçe'de şans bulamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılan ve sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatma teklifini reddeden Ömer Faruk Beyaz, istediği şansları gittiği takımlarda da bulamıyor.

İlk olarak Stuttgart'a imza atan Ömer Faruk, orada bekleneni karşılayamayınca Magdeburg'a kiralanmıştı. Almanya 2. Ligi'nde de istenilen performansı sergilemeyen Ömer Faruk'un sözleşmesi feshedilecek.

"Ömer Faruk konusunda büyük bir üzüntü içinde olduğumu söylemek istiyorum. Ben ilk günden beri Ömer'in değerli bir futbolcu olduğunu herkesle paylaştım. Aslında ona hiç yapılmamış şekilde bir projeyle gittik, 5 senelik bir proje. Son dönem de başkan da dahil oldu. Ama teklifimizi kabul etmedi"

ÖNCEKİ HABERLER
Devrilen TIR'daki 2 kardeş hayatını kaybetti
Devrilen TIR'daki 2 kardeş hayatını kaybetti
Büyük panik! 271 kişiyi taşıyan yolcu feribotu alev aldı tahliye sürüyor
Büyük panik! 271 kişiyi taşıyan yolcu feribotu alev aldı tahliye sürüyor
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DİSK heyetini kabul etti
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, DİSK heyetini kabul etti
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Başörtüsü teklifinin detayları belli oldu Bozdağ açıkladı
Başörtüsü teklifinin detayları belli oldu Bozdağ açıkladı
Cezaevindeki hükümlüye götürdüğü belirlendi! O avukat tutuklandı
Cezaevindeki hükümlüye götürdüğü belirlendi! O avukat tutuklandı
Selçuk İnan Süper Lig'e hoca olarak dönüyor! Teklif yapıldı...
Selçuk İnan Süper Lig'e hoca olarak dönüyor! Teklif yapıldı...
AK Parti'den Yeniçağ'ın iftira haberine 100 bin liralık tazimat davası
AK Parti'den Yeniçağ'ın iftira haberine 100 bin liralık tazimat davası
Dini nikahlı eşinin kızına cinsel istismara 26 yıl hapis!
Dini nikahlı eşinin kızına cinsel istismara 26 yıl hapis!
İstiklal Caddesi saldırısının arkasındaki isimlerden Ammar Jarkas, İstanbul’da şirket kurmuş
İstiklal Caddesi saldırısının arkasındaki isimlerden Ammar Jarkas, İstanbul’da şirket kurmuş
Bakırköy'de istinat duvarı çöktü, E-5 bağlantı yolu trafiğe kapatıldı
Bakırköy'de istinat duvarı çöktü, E-5 bağlantı yolu trafiğe kapatıldı
Dele Alli kayıpları oynuyor! İngiliz basınından çarpıcı yorum: "Durumu üzüntü verici"
Dele Alli kayıpları oynuyor! İngiliz basınından çarpıcı yorum: "Durumu üzüntü verici"