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Taksim'deki saldırıyı gerçekleştiren teröriste yardım eden isim yakalandı

İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin olarak yürütülen operasyon kapsamında, saldırıyla bağlantısı olduğu tespit edilen örgüt mensubu Hüsam A.K. adlı şahsı Suriye Azez'de gözaltına aldı.

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İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz pazar günü PKK-PYD terör örgütünün özel olarak yetiştirdiği Ahlam Albashir adlı kadın terörist tarafından düzenlenen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken, 81 vatandaşımız da yaralandı. Olayın ardından teröristin izini süren polis ekipleri Ahlam Albashir adlı kadını Türkiye'den kaçma planları yaptığı sırada Küçükçekmece'de bulunan Kanarya Mahallesi'ndeki evde yakaladı.

Ortağı Bilal Hassan kaçtı

1 yıl boyunca Ahlam Albashir ile karı koca taklidi yaparak Esenler'de kalan Bilal Hassan adlı şahıs ise olaydan sonra kaçmayı başardı. Örgüt içerisinden sızan konuşmada Albashir'in Yunanistan'a kaçırılması, aksi takdirde öldürülmesi talimatı verildi. Hassan için ise, "Ne yapıp edin Bulgaristan'a geçsin, bizim için çok önemli" ifadeleri kullanıldı. Hassan kaçmayı kayıplara karışırken, ekipler de olayla bağlantılı olduğu belirlenen teröristlerin izini sürmeye başladı.

Azez'de yakalandı

Ekiplerin devam ettirdiği operasyon kapsamında ise bugün yeni gelişmeler yaşandı. Ekipler, saldırıyla bağlantısı olduğu tespit edilen örgüt mensubu Hüsam A.K. adlı şahsı Suriye Azez'de gözaltına aldı.

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