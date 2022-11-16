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Sahte içkiden ölümler yine artmaya başladı

Sahte içkiden ölümler yine artmaya başladı

4'ü Bursa, 1'i de Muğla olmak üzere sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Hastanelerde tedavi altında bulunan 11 kişiden 4'ünün de durumu ağır...

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Türkiye’de sahte içkiden ölümler artışa geçti. Bursa’nın Yıldırım ilçesinde önceki gece sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan 14 kişi, hastaneye kaldırıldı. Bunlardan 4’ü hayatını kaybetti

3’ünün durumu kritik

56 yaşındaki Şakir Çelik, 56 yaşındaki Erol Oktay, Necip Cece ve 49 yaşındaki Fuat İşcen’in ölümüne neden olan sahte içki yüzünden Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi’nde yatan Kamil Cihat İ. (51), Murat K. (56), Bülent D. (44), Ramazan Ç. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., M.A. ve M.A.’ın ise tedavilerine devam ediliyor.

3’ünün durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Bir ölüm haberi de Muğla’dan geldi

Bodrum’un Eskiçeşme Mahallesi'nde oturan, evli ve 1 çocuk babası Hasan Rıfat Tumanbay (58) ile arkadaşı Ahmet Barut B. (65), dün akşam iddiaya göre, sahte içki içti. Tumanbay'ın sabah fenalaştığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Arkadaşının durumu ağır...

Zehirlenme şüphesiyle özel hastaneye kaldırılan Tumanbay, hayatını kaybetti. Tumanbay'ın kesin ölüm nedeni ise otopsi sonrası belli olacak.

Ahmet Barut B.'nin ise evinde fenalaştığı belirtildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Batur B.'nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Sahte içkiyi İzmir’den Bursa’ya kargoyla gönderdiler

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zehirlenen kişilerin, sahte içkiyi hastanede tedavi gören Fuat İşcen ve ağabeyi Kamil Cihat İ. ile Raif Aytaç’tan (45) aldıklarını tespit etti.

Metil alkolü ise Oktay Yüce (43) isimli şüphelinin, İzmir’den Bursa’ya kargo ile gönderdiği belirlendi.

Aytaç ve Yüce, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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