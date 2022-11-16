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Yine kana bulayacaklardı: 2 PKK'lı terörist yakalandı!

Yine kana bulayacaklardı: 2 PKK'lı terörist yakalandı!

Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki Suriye uyruklu 2 PKK/YPG'li terörist, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı koordinasyonundaki operasyonla yakalandı.

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Afrin'de canlı bomba eylemi hazırlığındaki 2 PKK/KCK-PYD/YPG'li terörist yakalandı.

Edinilen bilgeye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbari çalışmalarla PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Suriye'de yapmayı planladığı eylem engellendi.

Yarım kalan terör eylemini tamamlayacaklardı

Emniyet ekiplerinin 18 Mayıs 2022'de Afrin Eşrefiye Mahallesi'ndeki bir restoranda canlı bomba eylemi hazırlığında bulunan M.E.S. ve K.H. isimli Suriye uyruklu 2 kadın teröristin yakalanmasının ardından aylarca süren takip neticesinde yarım kalan eylemi tamamlamak üzere örgüt tarafından eğitim verilerek Afrin bölgesine gönderilen L.T. ve A.Ş. isimli Suriye uyruklu 2 erkek örgüt mensubu daha gözaltına alındı.

Afrin merkezde bugün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 erkek örgüt mensubunun ifade işlemlerine devam edildiği öğrenildi.

Emniyet birimleri 18 Mayıs'ta Afrin Eşrefiye Mahallesi'nde canlı bomba eylemi hazırlığındaki M.E.S. ve K.H. isimli Suriye uyruklu 2 kadın teröristi, üzerlerinde yaklaşık 5 kilogram 600 gram bilye ile güçlendirilmiş patlayıcı, 4 elektrikli fünye ve 2 uzaktan kumandalı devre ile yakalamıştı.

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