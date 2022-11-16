BIST 4.669
DOLAR 18,60
EURO 19,33
ALTIN 1.062,11
HABER /  DÜNYA

İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" onaylandı

İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" onaylandı

İsveç Parlamentosunun onayladığı, terörle mücadele kanunlarını sıkılaştıran anayasa değişikliği 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

Abone ol

Parlamentoda yapılan oylamada, 270 milletvekili "evet" oyu verirken, 37 milletvekili de "aleyhte" oy kullandı.

Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nin karşı çıktığı anayasa değişikliğine 42 kişi de katılmadı.

Anayasa değişikliğinde, teröre bulaşan grupların örgütlenme özgürlüğü ve gösteri izni sınırlanırken, buna yönelik yeni yasaların çıkarılmasının önünün açılacağı belirtildi.

Değişiklikte, İsveç'in başka bir devlet veya uluslararası kuruluşla ilişkisine zarar veren bilgiler yayımlayanların da İsveç İstihbarat Kurumunca 4 yıl hapis cezası şüphesiyle soruşturulabileceği ifade edildi.

İsveç medyasına açıklamada bulunan uzmanlar, yeni anayasa değişikliğiyle terör örgütü PKK/YPG üyelerine yönelik cezai takibatın kolaylaşmasının önünün açıldığı yorumunda bulundu.

Anayasa değişikliği, 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Yine kana bulayacaklardı: 2 PKK'lı terörist yakalandı!
Yine kana bulayacaklardı: 2 PKK'lı terörist yakalandı!
Taksim'deki saldırıyı gerçekleştiren teröriste yardım eden isim yakalandı
Taksim'deki saldırıyı gerçekleştiren teröriste yardım eden isim yakalandı
Milli Takım'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
Milli Takım'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Denizli’de 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi
Denizli’de 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi
Cemevleri düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Cemevleri düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Trafik sigortasında kişi temelli poliçe dönemi başlıyor
Trafik sigortasında kişi temelli poliçe dönemi başlıyor
Sahte içkiden ölümler yine artmaya başladı
Sahte içkiden ölümler yine artmaya başladı
A Milli Takımımız, İskoçya'yı devirdi
A Milli Takımımız, İskoçya'yı devirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun diplomasi kareleri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu'nun diplomasi kareleri dikkat çekti
İstanbul'da 5 bin liranın altında kiralık konut sadece 2 ilçede kaldı
İstanbul'da 5 bin liranın altında kiralık konut sadece 2 ilçede kaldı
Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın kariyeri kabusa dönüştü
Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz'ın kariyeri kabusa dönüştü