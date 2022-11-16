Meral Akşener'in gündem olan tweetine İmamoğlu yorumu: Daha ne desin?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te soruları yanıtladı. İmamoğlu, kendisi hakkında tweeti gündem olan İYİ Parti lideri Akşener'in paylaşımıyla ilgili, "Çok şık bir mesaj, daha ne desin?" yorumunda bulundu.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk'te soruları yanıtladı. İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Benim projem demeseniz de ben belediye başkanı olduktan sonra İstanbul'da hiç olmayan şu yapıldı diyeceğiniz bir şey var mı?

Çok şey var. Sıfır yatak sayısından 3 bin yatağa geldik. Bir öğrencinin ailesine maliyeti aylık 7 bin lira.

20 bin çocuğa eğitim verecek kreşe doğru gidiyoruz şu an.

Demokrat bir şehir var artık. Özgün bir şehir var. Çok şey değişti diyebilirim.

İstanbul'un toplu ulaşımındaki sorunlar

Bakım ve yenilemeyle ilgili sorun var mı?

Ulaşım, İstanbul için çok önemli. Sübvansiyon fiyatımız 1 milyarlardan 11 milyarlara kadar çıktı. İstanbul'un batısına ilk metroyu biz başlattık.

Biz 10 hat yapıyoruz, 5 hat da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor.

Devlet bankalarından hiç kredi almadık. İsteyip de alamadık.

Ulaşım meselesinde engelleniyoruz. 300 milyon euroluk onayımız üç senedir Cumhurbaşkanlığında. Kendi bütçemizden 160 tane metrobüs almak zorunda kaldık. Halbuki kredisi hazırdı. 10 yıl da geri ödemesi olan bir şeydi.

Yaş ortalamanız artıyor. Arıza ihtimali artıyor. İstanbul'un otobüs sayısını yenilemesi lazım.

Sabiha Gökçen metro hattı iki yılda bizden tahsil edilecek. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattında son gaz gidiyoruz. Çekmeköy-Sancaktepe hattını önümüzdeki sene açıyoruz. Sultanbeyli etabını 2024'te açacağız.

Daha önce UKOME'de İBB'nin yetkililerinin çoğunluğu vardı. Demokrat bir ortam vardı. Beş yeni üye atayarak masa inşa edilerek çoğunluk sayımız elimizden alındı.

"Afetlerde tatilde" eleştirileri

Keşke yapmasaydım ya da demeseydim dediğiniz bir şey oldu mu?

Yağmur yağdığında keşke başka bir şehirde olmasaydım. Olacak iş mi? 12 milyar liralık altyapı yatırımını hak ettiği tarihte verilmemesine rağmen İSKİ'de yapmışsanız, İstanbul'un sokakları, caddeleri pandemi döneminde kapalıyken denizle karanın birleştiği Üsküdar'ı veya Kartal'ı, aklınıza gelebilecek birçok noktadaki altgeçidi, üstgeçidi, 100 noktanın üzerindeki yere yatırımı yaptıysanız kafanız rahat olur. Bir tek yerde iki kez sorun yaşadık. Şu anda gümbür gümbür çalışıyoruz. Esenyurt'ta sel baskınının olduğu yere.

Bu süreçte partinizin size yeterli desteği verdiğinizi düşünüyor musunuz?

Bazen yapılan yargısız infazlara sessiz kalındığı dönemleri hissettim. Bunu partili olarak kavramlandırmak istemiyorum ama sürece hassas baktığını düşünen, Millet İttifakı'nın başarı elde etmek zorunda olduğu bir süreç ve onun en önündeki simgesi İBB olduğuna göre, bu kadar hırpalanma dönemleri yaşandırılırken daha hassas davranmasını beklediğim insanlar oldu. Bu infazlara eşlik edilmeyebilirdi. Bunları yaşadık.

Benim hedefim var. Hedefim bu ülkenin en faydalı yöneticilerinden birisi olmak. Millet İttifakı, Türkiye'nin kaderiyle ilgili büyük adımlar atıyor.

İktidara karşı mücadelenin simgesidir Millet İttifakı. Ben en çok çalışması gereken bireyim. Millet İttifakı'nın simgesi konumundaki şehri İstanbul. Benim, Millet İttifakı'nın her ferdinin, başta Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Akşener'in ve 6'lı masanın başını öne eğdirmeyen en cefakar, en çalışkan, 6'lı masanın neferi olarak kendimi görüyorum.

İmamoğlu aday olacak mı?

Ben, kişisel, kariyer alanı olarak siyaset sürecimi hiç görmedim. Yüzde 30'la seçim kaybettiğimiz bir şehirde ben yüzde 51'le seçim kazandım.

Coşkum nedir biliyor musunuz? Görevini iyi yapmak. Beni en çok heyecanlandıran metro hatlarını çalıştırmak, yeni projeler yapmak.

Bir gün bu ülkeyi yöneten bir cumhurbaşkanı olmak hedefiniz var mı?

Allah bilir. Olabilir. Herkesin bir yoğurt yiyişi var. 13 yıl önce siyasete başlarken, 'yarın siyaseti bırakabilecekmiş gibi siyaset yapacağım' dedim.

Ben İstanbul'u konuşurken coşuyorum. İnsanlar da bunu hissettirme gayreti içindeyim. O yüzden siyasette hedef koymuyorum. Bugün benim alanım İstanbul.

Akşener'in İmamoğlu tweeti

Ne güzel. İmamoğlu'na gidince espri yaptım. Verin bakalım tapularımı dedim. Niye geldim biliyor musunuz? Zeydan Bey tweet atıyor 'İmamoğlu için her şeyi yaptık' diye.

Çok şık bir mesajdı. Gayet güzel. Daha ne desin yani. Kendime yapılmış jest olarak görüyorum. Ne kadar mutluluk verici.

Ben CHP'liyim. CHP kültürünün neyi gerektirdiğini iyi biliyorum. Ben, şu anda Millet İttifakı'nın ortaya koyduğu adaylıkla seçimi kazanmış birisiyim. Bunun mimarı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu biliyorum. Altılı masanın en önemli temsilcisi boyutundayım, icraat üreten.

Bu oyuna gelmeyelim. Bir buçuk senedir aday kim. Size ne? Siz kendi işinize bakın. "