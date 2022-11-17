Ekrem İmamoğlu'ndan 'görevden alma' iddiası! Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Size siyaset yasağı gelecek mi?” sorusuna “Her şeyi yaparlar. Görevden almayı bile düşünürler. Ekrem İmamoğlu'na ne için dava açıyorlar? Sebebi 31 Mart seçimi” diye cevap verdi. İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da açık konuştu...

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruyu yanıtlayan İmamoğlu, kendisine siyasi yasak getirilip getirilmeyeceği konusunda da dikkat çeken cümleler kurdu. İmamoğlu, ^cumhurbaşkanı adaylığı konusunda şöyle konuştu:

Kaldı ki Allah'ın bir lütfu...

Seçimin hemen akabinde yabancı bir spiker sorunca ben ‘God Knows' (Allah bilir) demiştim…Herkesin bir yoğurt yiyişi var. (...) Ben İstanbul'u konuşurken coşuyorum. İnsanlara da bunu hissettirme gayreti içerisindeyim. O bakımdan ‘siyasette bir hedef koyayım ona doğru çalışayım' diye bir şey yok. Benim alanım bugün İstanbul. Kaldı ki Allah'ın bir lütfu…"

Beni görevden almayı bile düşünürler

“Siyaset yasağı gelecek mi?” sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, “Her şeyi yaparlar. Görevden almayı bile düşünürler. Ekrem İmamoğlu'na ne için dava açıyorlar? Sebebi 31 Mart seçimi” diye konuştu.

AK Parti'nin HDP ziyareti...

AK Parti'nin muhalif gazetecileri programına çağırması, HDP'ye ziyaretleri gibi hamlelerini değerlendiren İmamoğlu, “Her iyi adımı tabi ki olumlu karşılarım ama ne milletimiz ne ben aldanacak saflıkta insanlar değiliz” dedi.

6 ay kaldı, gidecekler ve çözeceğiz

Taksi sorununa değinen İmamoğlu, “İstanbul’da taksiye binemediğinizde aklınıza Süleyman Soylu’yu getirin, Murat Kurum'u getirin, Adil Karaismailoğlu'nu getirin. (UKOME toplantıları) Nasıl bir ortam biliyor musunuz? Bir tane Ulaştırma Bakanlığından katılımcı var; o elini kaldıracak herkes elini kaldıracak…Bu nasıl bir şeydir? UKOME'de bir şey çözemiyoruz. Ama çözeceğiz. 6 ay kaldı. Gidecekler ve çözeceğiz” ifadelerini kullandı.