Taksim bombacısı bülbül gibi ötüyor! Fotoğrafımı çekip attılar, 'Hacı' kalabalığa bakıp 'patlat' dedi

İSTANBUL Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişiyi öldürüp 81 kişiyi yaralayan bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı kadın terörist Ahlam Albashır, 8 kişilik özel ekip tarafından sorgulanıyor. Sorguda bülbül gibi ten Albashir, patlama anını ve 'Hacı'nın telefonda 'patlat' emrini nasıl verdiğini anlattı. İşte kadın terörist Albashır'ın resmi ifadeleri...

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İstanbul Beyoğlu'nun kalbi İstiklal Caddesi üzerinde pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Bombacı kadın terörist Albashır ile birlikte onunla irtibatlı 50 kişi gözaltına alındı. Bombacı terörist Albashır, mülakat ve ilk resmi ifadesinde her şeyi itiraf etti. İşte Taksim Bombacısı Albashır'in itirafları...

8 kişilik özel ekip sorguluyor

Terörist Ahlam Albashar, 8 kişiden oluşan ve Arapça bilen uzman bir ekip tarafından sorgulandığı öğrenildi. Yeminli tercüman ve İstanbul Barosunca görevlendirilen bir avukat eşliğinde alınan ifadelere ortaya çıktı. Terörist Ahlam Albashir'in ve suç ortaklarının ifade işlemleri devam ediyor.

'Hacı' tarafından Münbiç'te görevlendirildim

Suriye Halep doğumlu olan terörist Ahlam Albashir resmi ifadesinde Suriye Münbiç'te bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu "Hacı" kod adlı terörist tarafından "Türkiye'de terör saldırısı yapma" talimatı aldığını söyledi. Albashır, Münbiç'te iki ay kalarak daha sonra Afrin-İdlib üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiğini söyledi.

Fotoğraftan kalabalığa baktı ve 'patlat' dedi

Polisin olaydan sonra bilgi sahibi olmak için yaptığı mülakatta Albashır'ın, "Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği ortaya çıktı.