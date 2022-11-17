BIST 4.669
DOLAR 18,62
EURO 19,34
ALTIN 1.054,41
HABER /  GÜNCEL

Taksim bombacısı bülbül gibi ötüyor! Fotoğrafımı çekip attılar, 'Hacı' kalabalığa bakıp 'patlat' dedi

Taksim bombacısı bülbül gibi ötüyor! Fotoğrafımı çekip attılar, 'Hacı' kalabalığa bakıp 'patlat' dedi

İSTANBUL Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişiyi öldürüp 81 kişiyi yaralayan bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı kadın terörist Ahlam Albashır, 8 kişilik özel ekip tarafından sorgulanıyor. Sorguda bülbül gibi ten Albashir, patlama anını ve 'Hacı'nın telefonda 'patlat' emrini nasıl verdiğini anlattı. İşte kadın terörist Albashır'ın resmi ifadeleri...

Abone ol

İstanbul Beyoğlu'nun kalbi İstiklal Caddesi üzerinde pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Bombacı kadın terörist Albashır ile birlikte onunla irtibatlı 50 kişi gözaltına alındı. Bombacı terörist Albashır, mülakat ve ilk resmi ifadesinde her şeyi itiraf etti. İşte Taksim Bombacısı Albashır'in itirafları...

8 kişilik özel ekip sorguluyor

Terörist Ahlam Albashar, 8 kişiden oluşan ve Arapça bilen uzman bir ekip tarafından sorgulandığı öğrenildi. Yeminli tercüman ve İstanbul Barosunca görevlendirilen bir avukat eşliğinde alınan ifadelere ortaya çıktı. Terörist Ahlam Albashir'in ve suç ortaklarının ifade işlemleri devam ediyor.

'Hacı' tarafından Münbiç'te görevlendirildim

Suriye Halep doğumlu olan terörist Ahlam Albashir resmi ifadesinde Suriye Münbiç'te bölücü ve bebek katili terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin sözde üst düzey sorumlusu "Hacı" kod adlı terörist tarafından "Türkiye'de terör saldırısı yapma" talimatı aldığını söyledi. Albashır, Münbiç'te iki ay kalarak daha sonra Afrin-İdlib üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiğini söyledi.

Fotoğraftan kalabalığa baktı ve 'patlat' dedi

Polisin olaydan sonra bilgi sahibi olmak için yaptığı mülakatta Albashır'ın, "Bombalı eylem talimatını 'Hacı' kod adlı terörist verdi. Ben bankta otururken başka bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Hacı isimli terörist kalabalığa baktı ve patlat talimatı verdi. Ben de o talimatın ardından banktan kalktım ve bombayı patlattım" dediği ortaya çıktı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İstiklal Caddesi saldırısı şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi! O terörist de var...
Foto Galeri İstiklal Caddesi saldırısı şüphelileri sağlık kontrolünden geçirildi! O terörist de var... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rus ekonomisi resesyona girdi
Rus ekonomisi resesyona girdi
Rumların KKTC bayraklarını yakmasına çok sert tepki
Rumların KKTC bayraklarını yakmasına çok sert tepki
Stefan Kuntz'dan Arda Güler açıklaması
Stefan Kuntz'dan Arda Güler açıklaması
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Meral Akşener'in gündem olan tweetine İmamoğlu yorumu: Daha ne desin?
Meral Akşener'in gündem olan tweetine İmamoğlu yorumu: Daha ne desin?
İtalya Başbakanı Meloni'den Türkiye açıklaması!
İtalya Başbakanı Meloni'den Türkiye açıklaması!
İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" onaylandı
İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" onaylandı
Yine kana bulayacaklardı: 2 PKK'lı terörist yakalandı!
Yine kana bulayacaklardı: 2 PKK'lı terörist yakalandı!
Taksim'deki saldırıyı gerçekleştiren teröriste yardım eden isim yakalandı
Taksim'deki saldırıyı gerçekleştiren teröriste yardım eden isim yakalandı
Milli Takım'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
Milli Takım'da şok sakatlık! Oyuna devam edemedi
Denizli’de 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi
Denizli’de 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi
Cemevleri düzenlemesi TBMM'de kabul edildi
Cemevleri düzenlemesi TBMM'de kabul edildi