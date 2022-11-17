İstiklal Caddesi saldırısı şüphelilerinin sorgusu bitti! Önce hastaneye oradan adliyeye götürüldüler

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG’ye bağlı bir hücre tarafından geçtiğimiz Pazar akşamı bombalı eylem gerçekleştirilmiş, menfur saldırıda aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı.