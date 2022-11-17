İstiklal Caddesi saldırısı şüphelilerinin sorgusu bitti! Önce hastaneye oradan adliyeye götürüldüler
İSTANBUL Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır ile birlikte bazı şüpheliler bu sabah sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar ardından da adliyeye sevk edildi. Bombacı Albashır ve diğer zanlılar savcılık sorusunun ardından hakim karşısına çıkacak.
İstanbul Taksim'deki terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan terörist Alham Albashır'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar ardından da adliyeye sevk edildi. Bombacı Albashır ve diğer zanlılar savcılık sorusunun ardından hakim karşısına çıkacak.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı zanlılar, emniyetten çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler oradan da adliyeye sevk edildi. Eylemi gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir ve diğer 49 kişi bugün hakim karşısına çıkacak.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG’ye bağlı bir hücre tarafından geçtiğimiz Pazar akşamı bombalı eylem gerçekleştirilmiş, menfur saldırıda aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı.
Teröristin itiraflarıyla Suriye’de bir hücre üyesi yakalandı
Terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alınan 50 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu tamamlanırken, eylemde olay yerine patlayıcıyı koyan Ahlam Albashir adlı kadın teröristin çapraz sorguda verdiği ifadelerle Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de dün akşam düzenlenen operasyonda ‘Hüsam, kod adlı 1 şüpheli daha gözaltına alındı.