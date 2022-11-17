BIST 4.669
DOLAR 18,62
EURO 19,34
ALTIN 1.054,69
HABER /  GÜNCEL

Amasra'da 42 kişinin öldüğü maden faciasında şok ses kaydı! İhmal öldürmüş

Amasra'da 42 kişinin öldüğü maden faciasında şok ses kaydı! İhmal öldürmüş

BARTIN'ın Amasra ilçesinde 42 madencinin hayatını kaybettiği faciayı araştıran TBMM Komisyonu'nda Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, olay günü kaydedilen bir görüşmenin ses kaydını dinletti. O kayda göre, havalandırmanın tamir edilmesi için beklenmemiş ve işçiler çalıştırılmaya devam edilmiş.

Abone ol

Amasra'da 42 madencinin hayatını kaybettiği maden kazasında ihmal iddialarına bir yenisi daha eklendi. Kazayı araştırmak için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu toplantısına katılan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, olay günü kaydedilen bir görüşmenin ses kaydını dinletti.

Ses kaydında ne var?

Ses kaydında, eksi 320 kotun havalandırmasını sağlayan fanın tamiri için gelecek personel'in "Vardiyaya geç geleceğim" dediği duyuldu. Ancak buna rağmen üretime devam edildi.

Çalışma Bakanı da 'fan' demişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bir fanın olay günü saat 11.00'de bozulduğunu açıklamıştı. Bilgin, "Madende patlama olmadan önce saat 11.00 civarında bir fan bozulmuş. Fan bozulduktan sonra değerlerde farklılaşma ortaya çıkmış. Ne yapılması lazım? İşletmenin hemen işi durdurması lazım. Suçlamak için söylemiyorum ama tabloyu görmek için. Oradaki kusurları yargı sürecine intikal etmiştir." demişti.

Faciayla ilgili 8 kişi tutuklu

Soruşturma kapsamında tutuklanan mühendis Şahan Kahraman da "Bir sonraki vardiya, bu parçayı takacaktık" demişti.

Öte yandan soruşturma kapsamında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir’in de bulunduğu 8 kişi tutuklanırken, 4'ü adli kontrolle olmak üzere 16 kişi serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tokat'ta katliam gibi olay! Köy muhtarı ve 2 kişi ağılda öldürülmüş olarak bulundu!
Tokat'ta katliam gibi olay! Köy muhtarı ve 2 kişi ağılda öldürülmüş olarak bulundu!
Meral Akşener'e büyük darbe! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı'na katıldı
Meral Akşener'e büyük darbe! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'nin Türkiye Yüzyılı'na katıldı
Ekrem İmamoğlu'ndan 'görevden alma' iddiası! Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Ekrem İmamoğlu'ndan 'görevden alma' iddiası! Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Taksim bombacısı bülbül gibi ötüyor! Fotoğrafımı çekip attılar, 'Hacı' kalabalığa bakıp 'patlat' dedi
Taksim bombacısı bülbül gibi ötüyor! Fotoğrafımı çekip attılar, 'Hacı' kalabalığa bakıp 'patlat' dedi
Rus ekonomisi resesyona girdi
Rus ekonomisi resesyona girdi
Rumların KKTC bayraklarını yakmasına çok sert tepki
Rumların KKTC bayraklarını yakmasına çok sert tepki
Stefan Kuntz'dan Arda Güler açıklaması
Stefan Kuntz'dan Arda Güler açıklaması
Meral Akşener'in gündem olan tweetine İmamoğlu yorumu: Daha ne desin?
Meral Akşener'in gündem olan tweetine İmamoğlu yorumu: Daha ne desin?
İtalya Başbakanı Meloni'den Türkiye açıklaması!
İtalya Başbakanı Meloni'den Türkiye açıklaması!
İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" onaylandı
İsveç Parlamentosunda "terörle mücadele yasa tasarısı" onaylandı
Yine kana bulayacaklardı: 2 PKK'lı terörist yakalandı!
Yine kana bulayacaklardı: 2 PKK'lı terörist yakalandı!