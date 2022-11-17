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Benzine indirim geldi gece pompaya yansıdı! Motorin ve LPG'ye indirim var mı:

Benzine indirim geldi gece pompaya yansıdı! Motorin ve LPG'ye indirim var mı:

Motorine gelen 1 lira 56 kuruşluk indirimin ardından bir sevindirici haber de benzinden geldi. Benzinin litresi 77 kuruş ucuzladı. Motorin ve LPG için ise indirim yok.

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Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Vatandaşlar da benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzine gece yarısı indirim 

Benzine 17 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 77 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar bu gece yarısı pompaya yansıdı. Motorin grubunda ve LPG'de ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

İndirimli benzin fiyatları...

İstanbul Anadolu yakasında 22.70 TL'ye satılan benzinin litresi 21.93 TL'ye, Avrupa yakasında 22.69 TL'ye satılan benzinin litresi 21.92 TL'ye geriledi. Ankara'da 22,84 TL'ye satılan benzinin litresi 22.07 TL'ye, İzmir'de ise 22.84 TL'ye 22.07 TL'ye indi. 

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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