Futbolu bıraktı cezadan kurtulamadı! Olaylı veda sonrası Pique'nin cezası belli oldu

La Liga'da Barcelona'nın Osasuna'yı 2-1 mağlup ettiği maçta kırmızı kart gören Robert Lewandowski ve Gerard Pique'nin cezaları açıklandı. Kariyerinin son maçına yedek başlayan ve devre arasında hakeme hakaret ettiği için kırmızı kart görerek son maçında süre alamayan Gerard Pique'nin cezası belli oldu.

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İspanya La Liga'da Barcelona'nın Osasuna'yı deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maça Lewandowski ve Pique'nin gördüğü kırmızı kartlar damga vurmuştu. İspanya Futbol Federasyonu, iki yıldız oyuncuya verilen cezaları açıkladı.

Maçın 11. dakikasında geriye düşen Barcelona'da Robert Lewandowski 11 ve 30. dakikalarda sarı kart görmüş ve kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı. Saha kenarına doğru gelirken parmağının üzerini iki kez burnuna değdirerek hakemi işaret eden Lewandowski'nin bu hareketi, hakemin uyuşturucu madde kullandığını ima ettiği yönünde yorumlanmıştı. Hakem Jesus Gil Manzano'nun da bu hareketi maç sonu raporuna yazdığı ortaya çıkmıştı.

Pıque son maçında oyuna giremedi

Bir süre önce Dünya Kupası arasına girerken futbolu bırakacağını açıklayan Gerard Pique ise, yedek soyunduğu Osasuna maçının devre arasında soyunma odası tünelinde hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görmüş ve son maçında oyuna girememişti.

Cezalar açıklandı

İspanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre çift sarı karttan kırmızı kart gören Lewandowski'ye otomatik cezasına ek olarak hakeme saygısızlık ettiği gerekçesiyle iki maç ceza verildiği ifade edildi. Polonyalı golcü toplam 3 maç takımını yalnız bırakacak.

Futbolu bırakan Gerard Pique'ye ise hakeme hakaret ettiği gerekçesiyle 4 maç ceza verildi.

Barça itirazda bulunacak

İspanyol basınında yer alan haberlerde, Barcelona'nın Robert Lewandowski'nin cezasına itirazda bulunucağı belirtildi.

2022 Dünya Kupası'nın ardından Barceloan ligde sırasıyla Espanyol ve Atletico Madrid'le karşılaşacak. Sonrasında Real Betis'le İspanya Süper Kupası yarı finalinde mücadele edecek Katalan ekibi, rakibine 17. hafta mücadelesinde konuk olacak.

Robert Lewandowski için yapılan itirazın reddedilmesi halinde yıldız oyuncu lig maçlarında forma giyemeyecek.